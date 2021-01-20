Написала заявку на грант: Как жительница Лисичанска строит свой бизнес (Видео)

Жительница Лисичанска (Луганская обл.) Ольга уже два года строит свой бизнес – семейную парикмахерскую. Об этом сообщает Датский совет по делам беженцев – Датская Группа по разминированию (DRC-DDG).

До этого Ольга 1,5 года была без работы. Но потом решила поменять ситуацию и создать свой салон.

Когда работала в парикмахерской, то часто стригла детей. «Это у меня получается. И я решила открыть свой салон. Тем более, у нас в городе нет детской парикмахерской», – делится женщина.

В центре занятости Ольге подсказали обратиться за помощью к DRC-DDG – Ольга написала заявку на грант. Благодаря финансовой поддержке она смогла купить кресло-машину, телевизор, машинку для стрижки, мебель.

Теперь Ольга планирует развивать бизнес: найти помещение побольше и, возможно, нанять сотрудников.