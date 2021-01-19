В 2014 году попали под обстрелы: На Луганщине возрождают яблоневые сады (Фото)

Проект USAID поможет бизнесу Луганщины улучшить агропроцесы в садах. Об этом сообщает Проект USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины».

При содействии Проекта USAID в январе начались консультации для фермерских хозяйств Луганской области, которые занимаются садоводством. Это 4 хозяйства, на площади от 3 до 30 гектаров они выращивают яблоки, вишни, сливы.

Самое большое из них – «Мичуринское» в Станично-Луганском районе. Здесь выращивают яблоки пяти сортов. Во время боевых действий в 2014 году сады попадали под обстрелы, и несколько лет не обрабатывались.

Сейчас требуется обновление и внедрение современных агротехнологических решений. «Консультанты Проекта USAID обучают нас правильно ухаживать за садом. Сейчас у нас идет период обрезки деревьев, омолаживаем яблони. Когда температура ниже 10 градусов мороза, мы приостанавливаем этот процесс... Будем учить этому наших сотрудников», – поделился совладелец хозяйства «Мичуринское» Константин Подлегаев.

«Также мы заинтересованы в получении международного сертификата безопасности нашего продукта Global G.A.P (G.A.P. – Good Agricultural Practice), проводим консультации по этим вопросам», – добавил он.

Также консультации получают фермеры из Приволья (Троицкий район), кооператива «Ветеран» и хозяйства «Золотое» (Старобельский район).

От каждого хозяйства участие в консультациях принимают команды из нескольких человек. Большинство из них говорят о нехватке квалифицированных работников. «Каждый сад нуждается в своих подходах в работе. Во время тренинга мы учили работников хозяйств правильно обрезать деревья, чтобы стимулировать их обновление и плодоношение. Следующий шаг – разработка рекомендаций: системы питания, защиты деревьев от вредителей, болезней, сорняков и использования регуляторов роста, которые улучшат качество плодов», – рассказала независимый консультант по выращиванию плодово-ягодных культур Нина Дмитраш.

Консультации продлятся в течение 2021 года. «Мы помогаем провести мониторинг в садах, составить профессиональные технологические карты, где будут подробно описаны питание, защита, обрезка деревьев, другие агротехнические процессы в этих хозяйствах. Это поможет оптимизировать затраты, улучшить бизнес-процессы и приведет к лучшим урожаям, даже в тех климатических условиях Луганщины, в которых расположены эти сады», – поделился специалист аграрного сектора Проекта USAID Александр Карельсон.