Ночью в дом ворвались люди: 60-летнего Владимира Змитровича удерживают в тюрьме в «ЛНР»

60-летний Владимир Змитрович находится в заложниках у представителей незаконных вооруженных формирований (НВФ) почти 4 года. Он был задержан в 2017 году в Луганске в собственном доме. Об этом сообщает Медийная инициатива за права человека.

Тогда, 5 февраля 2017 года, ночью в дом Змитровича ворвались люди в военной форме, начали проводить «обыск», в том числе в частном гараже.

Полгода после задержания родные Змитровича не знали о местонахождении мужчины. В «полиции», «прокуратуре», «МГБ» отвечали, что такой у них не удерживается. Впоследствии удалось выяснить: НВФ содержат Змитровича в здании «МГБ» в Луганске. Через год его перевели в СИЗО, в подвальное помещение. Жестоко пытали.

В июне 2018 года в Луганске «военный суд ЛНР» начал закрытый «судебный процесс» над «украинскими диверсантами».

На «скамье подсудимых» оказались 16 человек. Всех обвиняли в совершении убийств и терактов в «республике», в частности, в ликвидации «начальника управления народной милиции ЛНР» Олега Анащенко, который был взорван в автомобиле утром 4 февраля 2017 года.

Среди «подсудимых», кроме Владимира Змитровича, были еще двое украинских военных – Сергей Иванчук и Иван Деев (освобождены в декабре 2019-го).

3 июня 2019 года «приговором» «суда» Змитрович был «осужден» на 12 лет и 6 месяцев.

«С июня 2020 года он находится в Краснолучской исправительной колонии №19. Владимиру Змитровичу боевики приписали, что он был "инструктором группы диверсантов". Такие предположения возникли, видимо, потому, что в свое время Владимир служил в десантных войсках. Но это была только служба в армии, большую часть своей жизни мужчина работал водителем грузовиков. К тому же Владимир – инвалид второй группы из-за полученной травмы опорно-двигательного аппарата – последние годы живет с тремя металлическими пластинами в позвоночнике», – отмечают правозащитники.

Один из освобожденных заложников, которого удерживали с Владимиром, поделился: «Он (Владимир) рассказывал, как лежал неподвижный, не мог сидеть, но тренировался, чтобы снова научиться ходить. Только благодаря силе воли и настойчивости это ему удалось».

Также бывший заложник отмечает, что после перенесенных пыток в «МГБ» и незаконного заключения, Змитрович нуждается в немедленной помощи врача.