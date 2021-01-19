Не приходит пенсия: Пенсионеры жалуются на задержки выплат

Пенсионный фонд Украины информирует, что финансирование пенсий января проводится вовремя, в полном объеме и по утвержденному графику. Однако пенсионеры массово обращались на электронные сервисы ПФУ с сообщениями о задержках пенсий в разных регионах, передают «Донецкие новости».

«Пенсионный фонд Украины осуществляет финансирование пенсий своевременно и в полном объеме. Финансирование проводится согласно утвержденному графику. В случае задержки выплаты пенсии советуем обратиться в банковское учреждение, где открыт Ваш личный счет, или в почтовое отделение», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе ПФУ.

Пенсионеры пишут, что с такими задержками в декабре-январе столкнулись впервые:

Ольга: «У меня первый раз такое не было. Всегда вовремя приходило»;

Алина: «Я не знаю, кому они начисляют, я должна была получить 7-го. Ну, как это можно выдержать? В декабре тоже самое было»;

Людмила: «Когда будет пенсия за 17 января 2021 года? Если это задержка, то хотя бы сообщили через СМИ или извинились! Хлеба не за что купить!»;

Александр: «Почему в Харькове задерживают выплаты до февраля?».

Некоторые комментаторы поясняют, что в январе пенсию «всегда задерживают» и «нужно немного подождать».

Что касается Донецкой и Луганской областей, областные отделения Пенсионного фонда информируют о своевременном начислении выплат.

«Для обеспечения своевременной выплаты пенсионерам области уже направлено 2 735,6 млн грн. Выплату пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке», – сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области по состоянию на 18 января.

На Луганщине тоже проинформировали, что пенсии через банки профинансированы по 18 января включительно, через почту – по 20 января.