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Крещенские морозы: Жители Донецка показали заснеженный город (Фото)

19.01.21 10:56
Донецк
Донецк / Фото: facebook.com

В неподконтрольном украинским властям Донецке на Крещение – морозная и снежная погода, передают «Донецкие новости».

Как выглядел город в преддверии праздника, показали местный фотограф Евгения Карпачева и иные жители Донецка.

Донецкие улицы, засыпанные снегом, также показала местная жительница Татьяна Шарыгина:

Поделилась кадрами и дончанка Юлия Андриенко:

Кроме того, Евгения Карпачева продемонстрировала Крещенский сочельник в храме Андрея Первозванного:

А Александр Валентинович показал освящение воды сегодняшним утром:

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