Крещенские морозы: Жители Донецка показали заснеженный город (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке на Крещение – морозная и снежная погода, передают «Донецкие новости».
Как выглядел город в преддверии праздника, показали местный фотограф Евгения Карпачева и иные жители Донецка.
Донецкие улицы, засыпанные снегом, также показала местная жительница Татьяна Шарыгина:
Поделилась кадрами и дончанка Юлия Андриенко:
Кроме того, Евгения Карпачева продемонстрировала Крещенский сочельник в храме Андрея Первозванного:
А Александр Валентинович показал освящение воды сегодняшним утром: