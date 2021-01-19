Крещенские морозы: Жители Донецка показали заснеженный город (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке на Крещение – морозная и снежная погода, передают «Донецкие новости».

Как выглядел город в преддверии праздника, показали местный фотограф Евгения Карпачева и иные жители Донецка.

Донецкие улицы, засыпанные снегом, также показала местная жительница Татьяна Шарыгина:

Поделилась кадрами и дончанка Юлия Андриенко:

Кроме того, Евгения Карпачева продемонстрировала Крещенский сочельник в храме Андрея Первозванного:

А Александр Валентинович показал освящение воды сегодняшним утром: