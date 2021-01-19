Нет холодильников для вакцины: В «ДНР» рассказали о предстоящей вакцинации от коронавируса

В «ДНР» вакцина от коронавируса придет в конце января, и вакцинация будет проводиться в 32 прививочных пунктах. Об этом заявил «и.о. министра здравоохранения» Александр Оприщенко, передают местные интернет-ресурсы.

Как уверяют в «минздраве ДНР», «все желающие смогут пройти добровольную и бесплатную вакцинацию от коронавируса».

Оприщенко утверждает, что сейчас «проводится закупка холодильного оборудования, так как хранение вакцины от COVID-19 требует специального холодового режима». По его словам, хранить препараты можно только при температуре –18 градусов.

Кроме того, в «минздраве» обещают, что прививка от коронавируса будет бесплатной, но вакцинировать будут только тех, у кого отсутствуют противопоказания – признаки ОРВИ, температура тела выше 37,2 градусов, а также тех, кто еще не болели коронавирусом.

«Будет доставлено достаточное количество вакцины, что позволит иммунизировать население не только из группы повышенного риска, но и всех желающих, в 32 пунктах учреждений здравоохранения республики», – заявил Оприщенко.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» первыми вакцинировать от коронавируса российским препаратом «Спутник V» планируют работников «силовых ведомств», здравоохранения, образования и социальной сферы.