В Донецке показали, как окунались в прорубь на Крещение (Фото)

В «ДНР» сегодня, 19 января, в праздник Крещения жители Донецка окунались в прорубь, передают «Донецкие новости».

В Донецке, по сообщениям местных интернет-ресурсов, «власти» открыли 9 купелей в 6 районах Донецка – кроме Ленинского, Пролетарского и Киевского районов. Три места для купания доступны в Ворошиловском, 2 в Кировском и по одному в Буденновском, Калининском, Куйбышевском и Петровском районах города.

Также в «ДНР» показали, как происходили купания. В частности, в Буденновском районе для создания купели пробили лед в реке. Купель выполнили в виде креста, в основании установили деревянный крест, спуск по ступенькам был украшен елками. Окунались преимущественно молодые мужчины, но были люди и старшего возраста.

Возле места для купания дежурили сотрудники «МЧС».