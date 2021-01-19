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Поедет на Донбасс: Новая глава ОБСЕ Анн Линде прибыла в Украину

19.01.21 11:53
Анн Линде / Фото из открытых источников
Анн Линде / Фото из открытых источников

Новая глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Швеции Анн Линде прибыла в Украину. В программе визита планируется поездка на Донбасс, передает «РБК-Украина».

Как сообщили в посольстве Швеции в Украине, ее визит продлится 19-20 января.

В рамках своего визита Линде проведет в Киеве переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Во время переговоров будет обсуждаться ситуация на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса и в оккупированном Крыму.

Линде и Кулеба также планируют посетить зону Операции Объединенных сил на Донбассе.

Кроме того, состоится обсуждение вопросов двусторонних отношений Украины и Швеции, в частности, увеличения объемов торговли и инвестиций.

Это первый зарубежный визит Линде в должности главы ОБСЕ.

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