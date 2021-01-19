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В «ЛНР»: В Луганске выращивали грибы с наркотическими веществами (Фото)

19.01.21 12:26
Луганск
Луганск / Фото: youtube.com

В «ЛНР» житель Луганска выращивал грибы с наркотическими веществами. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Как уверяют в «ЛНР», 13 января 2021 года сотрудниками «МВД» проводилась проверка по месту жительства мужчины 2001 года рождения.

«В ходе осмотра правоохранителями выявлен факт незаконного культивирования грибов, в количестве 304 штуки, сорта Psilocybe cubensis Orissa, содержащих наркотическое вещество «Псилоцибин», – утверждают в «ЛНР».

«С места изъяты 3 пластиковые бутылки с органическим субстратом (грибной блок), 3 емкости с питательным органическим субстратом и спорами грибов, 4 емкости с питательным органическим субстратом с грибковыми наслоениями. По факту проводится проверка», – добавляют в «республике».

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