Проблемы с приложением «Вдома»: На КПВВ «Новотроицкое» люди покупали телефон и SIM-карту

У нескольких человек, пересекавших 18 января контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» (Донецкая обл.), возникли сложности с установкой приложения «Вдома». Некоторым пришлось покупать телефон и SIM-карту. Об этом рассказал монитор Благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист») Денис Ярошенко, передает «Вільне радіо».

По его словам, 18 января в КПВВ «Новотроицкое» линию разграничения пересекли 99 человек в обе стороны, длительных очередей не было.

В сторону «ДНР» последовали 65 человек, на подконтрольную территорию прибыли 34 человека, 12 из них сделали экспресс-тесты на коронавирус. Еще 3 человека поехали на обсервацию, потому что у них не было смартфонов.

«Был мужчина с iPhone 6. Он никак не мог подключиться к интернету. Ему пришлось пойти купить телефон за 4100 грн. На КПВВ есть специальный магазин, где продают телефоны и SIM-карты. Попросили пограничников, они сопроводили мужчину в этот магазин. Еще один человек с iPhone столкнулся с проблемой, что ему пришлось вводить ID-код, чтобы скачать приложение "Вдома". А он код не знал. Пришлось связываться с дочкой, она связалась с сервисным центром и в конце-концов код они ввели», – рассказал представитель «Права на защиту».

Двух человек не пропустили в «ДНР» представители «республики», потому что они не получили разрешения от «оперативного штаба ДНР», и не были внесены в списки. Этим людям пришлось вернуться на подконтрольную территорию.

На КПВВ «Станица Луганская» в сторону «ЛНР» прошли 196 человек, оттуда пришли 314. Три человека не смогли установить приложение «Вдома», от обсервации отказались и вернулись на неподконтрольную территорию.

По информации мониторов БФ «Право на защиту», у одного человека не было электронного пропуска для пересечения линии разграничения. Представители фонда помогли заполнить необходимое заявление и передали на рассмотрение координационной группе. После рассмотрения заявления его пропустили на подконтрольную правительству территорию Украины.

Кроме того, на двух женщин, которые шли из «ЛНР», пограничники составили протоколы за незаконное пересечение границы, поскольку ранее они ездили через Россию.

Напомним, что сейчас постановлением правительства про карантин в Украине предусмотрено, что для прохождения самоизоляции используется электронный сервис «Вдома» единого веб-портала электронных услуг. Самоизоляция после пересечения КПВВ прекращается в нескольких случаях: после истечения 14 дней и отсутствия симптомов болезни либо после получения отрицательных результатов ПЦР-теста или теста на антиген коронавируса, проведенного после пересечения КПВВ.