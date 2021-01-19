Горнолыжный мини-курорт: Как отдыхают в Краматорске в карантин (Фото, видео)

Балка Кутовая в Краматорске после снегопада стала местом для активного отдыха жителей города. Об этом сообщает «Восточный проект».

Балка сейчас похожа на горнолыжный курорт с несколькими спусками разной высоты. Небольшая стоянка, которую обустроили здесь приезжающие, даже в рабочий день полностью заполнена. Несколько десятков человек, дети и взрослые, покоряют спуски и подъемы балки.

Сани, тюбинги, ледянки, снегокаты, полиэтиленовые пакеты и даже обычный картон – все это горожане используют в качестве приспособлений для спуска с горок.

Маленькой жительнице Краматорска Даше ледянку подарили на Новый год. Покататься с горок она приехала вместе с мамой. Говорит, что зима – ее любимая пора года. «Когда мне подарили ледянку, начала кататься на школьном дворе, потом узнали, что есть хорошие горки в балке и приехали сюда», – рассказывает Даша.

Несмотря на мороз, желающих спуститься с горок очень много. К тому же, расположение балки позволяет без труда добраться сюда любому желающему.

«Хорошо, что в городе есть место, где можно активно провести досуг, покататься. Во время локдауна такой отдых – отличная возможность отвлечься от дурных мыслей и повеселиться всей семьей», – говорит краматорчанка Алина.