RU
Все новости

Горнолыжный мини-курорт: Как отдыхают в Краматорске в карантин (Фото, видео)

19.01.21 13:29
Краматорск
Краматорск / Фото: youtube.com

Балка Кутовая в Краматорске после снегопада стала местом для активного отдыха жителей города. Об этом сообщает «Восточный проект».

Балка сейчас похожа на горнолыжный курорт с несколькими спусками разной высоты. Небольшая стоянка, которую обустроили здесь приезжающие, даже в рабочий день полностью заполнена. Несколько десятков человек, дети и взрослые, покоряют спуски и подъемы балки.

Сани, тюбинги, ледянки, снегокаты, полиэтиленовые пакеты и даже обычный картон – все это горожане используют в качестве приспособлений для спуска с горок.

Маленькой жительнице Краматорска Даше ледянку подарили на Новый год. Покататься с горок она приехала вместе с мамой. Говорит, что зима – ее любимая пора года. «Когда мне подарили ледянку, начала кататься на школьном дворе, потом узнали, что есть хорошие горки в балке и приехали сюда», – рассказывает Даша.

Несмотря на мороз, желающих спуститься с горок очень много. К тому же, расположение балки позволяет без труда добраться сюда любому желающему.

«Хорошо, что в городе есть место, где можно активно провести досуг, покататься. Во время локдауна такой отдых – отличная возможность отвлечься от дурных мыслей и повеселиться всей семьей», – говорит краматорчанка Алина.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2021 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк