Запустили онлайн-карту: На Донбассе работают 180 пунктов бесплатного тестирования на COVID-19

В Украине разработали и запустили онлайн-карту пунктов бесплатного тестирования на COVID-19. Она опубликована на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Открыв карту, можно по выбору региона найти адреса ближайших пунктов забора образцов на исследование наличия коронавирусной инфекции.

Согласно данным Минздрава, всего в Украине созданы 2 373 пункта, где можно бесплатно сдать анализ на коронавирус. В Донецкой области работают 154 таких пункта, в Луганской области – 26.

Карту пунктов бесплатного тестирования можно открыть по ссылке.