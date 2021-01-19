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Запустили онлайн-карту: На Донбассе работают 180 пунктов бесплатного тестирования на COVID-19

19.01.21 12:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине разработали и запустили онлайн-карту пунктов бесплатного тестирования на COVID-19. Она опубликована на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Открыв карту, можно по выбору региона найти адреса ближайших пунктов забора образцов на исследование наличия коронавирусной инфекции.

Согласно данным Минздрава, всего в Украине созданы 2 373 пункта, где можно бесплатно сдать анализ на коронавирус. В Донецкой области работают 154 таких пункта, в Луганской области – 26.

Карту пунктов бесплатного тестирования можно открыть по ссылке.

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