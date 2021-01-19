На Донетчине каждый 5-й тест на коронавирус показывает положительный результат

В Донецкой области, по данным за прошлые сутки, каждый 5-й образец из поступивших в лаборатории на исследования показал позитивный результат по COVID-19. Об этом сегодня, 19 января, рассказал начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко, передает корреспондент «Донецких новостей».

«За прошлые сутки в лаборатории было доставлено 911 образцов для тестирования на коронавирус, 777 проб исследовали, получено 146 позитивных результатов. На утро 19 января оставались непротестированными 383 образца», – сообщил Педенко.

Он напомнил, что по состоянию на сегодня 41 991 житель Донетчины имеет лабораторно подтвержденный диагноз коронавирусной болезни, из них 35 623 человек выздоровели.

«Сегодня 1 115 человек находятся в больницах на стационарном лечении, в том числе 671 человек с коронавирусом и 444 человека, ожидающих подтверждения или опровержения диагноза», – добавил представитель облздрава.

Напомним, в Донецкой области работают 154 пункта бесплатного забора образцов на тесты по COVID-19. Адреса пунктов можно найти на онлайн-карте Минздрава Украины по ссылке.