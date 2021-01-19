Пересечение КПВВ, соцвыплаты, карантин: Где переселенец может получить ответы на вопросы

Продолжает работать чат-бот «Юридический советник для ВПЛ». Сервис доступен 24 часа в сутки 7 дней в неделю в Viber, Telegram и Facebook, с его помощью переселенцы и лица, пострадавшие от военного конфликта, могут получить ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Об этом сообщает Благотворительный фонд «Право на защиту» («Право на захист»).

В частности, в чат-боте можно получить информацию по следующим темам:

«Личные документы» – информация по оформлению и восстановлению паспорта, регистрации, идентификационного кода, справки переселенца, свидетельств о рождении и смерти, пенсионного удостоверения, техпаспорта, водительского удостоверения, трудовой книжки, документов об образовании;

«Соцвыплаты» – информация о назначении и выплате адресной помощи, помощи малообеспеченным семьям на детей (по беременности и родам, при рождении / усыновлении), одиноким матерям, многодетным семьям, детям под опекой / попечительством, вместо алиментов, больным детям;

«Пенсии» – информация о назначении пенсии по возрасту, «льготной», по выслуге лет, по инвалидности, в связи с потерей кормильца; обновлении пенсионных выплат и получении долгов; осуществлении перерасчета пенсии; прохождении физической идентификации; о пенсионном удостоверении; онлайн-услугах ПФУ;

«Жилье» – информация о жилищных программах («Доступное жилье», временное и социальное жилье, «Собственный дом», «Ипотека под 3%», денежная компенсация ВПЛ-АТО) субсидии; об аренде жилья; налоговой скидке на жилье, жилищных льготах; предложения по поселению; о получении компенсации за разрушенное жилье;

«Пересечение КПВВ» – информация о выезде / въезде с / на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской области, Крыма; за пределы Украины; о работе КПВВ, оформлении разрешений;

«О занятости / ЧП» – информация об электронной трудовой книжке; гарантии для ВПЛ; пособия по безработице; о предпринимательстве (регистрация, внесение изменений, прекращение ФЛП, налоги и ЕСВ);

«Семейные вопросы» – информация о свидетельстве о рождении, пособии на детей, статусе детей АТО, льготах для многодетных семей, взыскании алиментов, браке и разводе;

«Смерть / ранения» – информация об оформлении инвалидности от АТО; свидетельства о смерти; пособия на погребение; получении наследства;

«Образование» – информация о приеме в детсад; ВНО; льготном поступлении в вуз; социальной стипендии; восстановлении документов об образовании;

«Избирательные права» – информация об изменении избирательного адреса, проверки в списках;

«Карантин» – информация об изменениях, связанных с карантином, в отношении государственных выплат, обслуживании в «Ощадбанке», пересечении границ, действующих запретов и т.д.

«Для начала пользования чат-ботом в Viber, Telegram или Facebook отсканируйте QR-код на фотографии сообщения. Пользуйтесь преимуществами удаленного доступа к юридической помощи, не выходя из дома!», – советуют правозащитники.