Прежде чем брать паспорт, надо узнать, какие последствия: В «ДНР» обсуждают постановку на воинский учет в РФ

В случае переезда из «ДНР» в Россию обладатели российских паспортов должны стать в РФ на воинский учет. Ситуацию обсуждают в соцсети в донецких пабликах, передают «Донецкие новости».

У каждого гражданина Российской Федерации мужского пола должен быть документ, подтверждающий постановку на воинский учет. Это необходимо в том числе для официального трудоустройства.

«Для этого необходимо обратиться в ближайший военкомат по месту регистрации или пребывания в течение 14 дней. Если гражданин не планирует задерживаться более 90 дней в России, то становиться на воинский учет необходимости нет», – делятся люди.

По российским законам, мужчинам младше 27 лет выдается не военный билет, а приписное свидетельство. «Ему придется служить год в армии, даже если уже была пройдена воинская служба в стране, откуда он переехал в РФ (кроме выходцев из Таджикистана, так как с этой страной у РФ заключен соответствующий международный договор)», – пишут в местном паблике.

Процедура постановки на воинский учет в РФ включает явку в военкомат и подачу документов, в том числе паспорта РФ, а также прохождение медкомиссии. В больнице у мужчин часто требуют полис обязательного медицинского страхования.

Как делятся в соцсетях люди, постановка на учет обычно затягивается на несколько недель.

Также дончанами обсуждается тема сомнительных преимуществ получения российского паспорта и работы в России:

Юлия: «Вот и вывод. Смысл от гражданства России, одни минусы! Военный билет украинский не идет в зачет, по водительским правам украинским нельзя работать в России по закону, чтобы получить водительские права России, либо заново учиться, либо экзамены на усмотрение ГАИ РФ. На государственную работу, типа суда, например, надо отказываться от гражданства Украины, выписываться, платить пошлину 300 долларов и ждать справку от консульства украинского. У Таджикистана – и то больше прав. Только и возьмут на стройку, грузчиком, рабочим и другую черновую работу. Даже в охрану хорошую в России надо оформлять лицензию 4,5,6 разряда. Одни минусы от гражданства России, выходит, ничего положительного нет вообще»;

Дима: «Мда уж, жили – не тужили в Донецке, зарплаты шикарные, инфраструктура развивалась, климат отличный! А теперь предел мечтаний дончан – фиг знает где работать кассиром маркета»;

Юлия: «С украинскими дипломами учителем или менеджером вряд ли хорошее место найти... И инспектором в любую госслужбу не возьмут… И россиянами людей из республик после получения паспорта России не назвать. Будет два гражданства, РФ и Украины… Прежде чем что-то брать, надо узнать, что берешь и какие последствия будут, а не "чтобы было"»;

Ангелина: «Не лепите мне мозги, у меня дочь уже 5 лет работает в России, и я знаю, сколько стоит прописка, патент и т.д. И по специальности там фиг устроишься! Хорошие места передаются по поколениям, тети уезжают, а племянники приезжают. И платят там, может в Москве только, очень мало! На Севере кассир по 20 тыс. (7,8 тыс. грн – ред.) получает. И смех, и грех! А снять квартиру… Так что везде мы нужны, как праздник сегодня...».

Напомним, в «ДНР» рассказали, кому из обладателей паспортов РФ нужно становиться в России на воинский учет.