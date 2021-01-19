Попал в зимнюю сказку: Как выглядит парк Щербакова в Донецке (Видео)

В неподконтрольном украинским властям Донецке парк Щербакова засыпан снегом, из-за чего выглядит сказочным. Как парк выглядит сегодня, показал в своем видео дончанин, публикующийся в соцсети под ником «Стиг Барди».

В парке расчищают лишь центральные дорожки, и снег практически на всей территории лежит нетронутым, покрывая скамейки, аттракционы, детские площадки.

Дончанин поделился, что прогулка была спонтанной, но ему удалось заснять интересные моменты. В частности, «Стиг Барди» запечатлел не только красивые зимние виды, но и то, как по дереву карабкается белочка.

«Попал в зимнюю сказку», – отметил житель Донецка.