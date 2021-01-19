Весной будет выпуск: В Донецкой ОГА рассказали, как в регионе решают вопросы нехватки медиков

В Донецкой области ощущается нехватка медицинского персонала. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 января, рассказал начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

«К сожалению, чувствуется дефицит кадров как в больницах, так и в центрах "первички". Надеемся, что весной будет выпуск интернов, которые пополнят лечебные учреждения Донетчины, будет выпуск студентов, которые пойдут работать интернами и также останутся в области в помощь действующим медикам и будут помогать будут бороться с болезнями», – отметил Педенко.

По его словам, вопросы поддержки и привлечения медиков решаются, прежде всего, местными органами власти, которые находят жилье и средства на приобретение жилья для молодых специалистов.

«Это не так быстро продвигается, как хотелось бы, но это основной краеугольный камень. Если есть где жить, есть где работать, то и кадры будут оставаться», – резюмировал представитель облздрава.