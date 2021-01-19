В море, прудах и реках: Как окунались на Крещение жители Донетчины (Фото, видео)

Сегодня, 19 января, православные христиане отмечают Крещение. Локдаун и лютые морозы не помешали жителям Донецкой области отправиться к ледяным купелям.

Считается, что вода в этот день обладает особыми целебными свойствами, и помогает излечить телесные и духовные болезни. Правда, в Православной церкви Украины уточнили, что ошибочным является суждение, что купание в ледяной воде после освящения «смывает» все грехи. Также в ПЦУ заявляют, что крещенские купания именно для украинского народа имеет новейшее, а не старинное, происхождение и началась во второй половине 1990-х – начале 2000-х годов. «Ни этнографы, ни историки еще до середины ХХ века не фиксировали якобы "традиционных" массовых ныряний украинский в ледяную воду по случаю праздника Крещения Господня. Описание отсутствует такого действа ни в древних источниках, ни в исследованиях о традициях казацкой Украины, ни в воспоминаниях людей старшего возраста. Некоторые историки связывают такой обычай с нашими северными соседями, россиянами, у которых было принято нырять в холодную воду после бани, а также с распространением идей закалки организма, как части здорового образа жизни», – говорится в сообщении ПЦУ в Facebook.

Тем не менее, в городах Донбасса традиция прижилась.

Так, сегодня в Славянске на севере области температура -18°C. Но, как отмечает, «Деловой Славянск», это не остановило горожан от купания в ледяной воде. В этом году в городе оборудовано 3 места для крещенских купаний.

Кроме того, в храмах проходят праздничные литургии, люди освящают воду. Если желающих окунуться в прорубь немного, то в храмах Славянска – многолюдно.

Особенность Крещения в Мариуполе – здесь жители совершали обряд омовения в Азовское море. Сейчас море замерзло, и на берегу здесь также «выбивали» купели. Ночью на юге Донетчины было -12°C -14 °C.

При этом на период локдауна (до 24 января) власти Мариуполя отказались от организации официальных купелей в связи с карантинными ограничениями. Однако, по данным «MRPL.city», многие горожане решили соблюсти давнюю традиции – сотни жителей вышли на берег покрытого льдом моря. Для обеспечения безопасности мариупольцев всю линию побережья патрулируют составы спасателей, которые предварительно проверяли места купания и очищали их от льда.

«Так как специально отведенных мест для купания в этом году не отведено, мы осуществляем патрулирование по местам возможного купания людей по всей линии побережья Мариуполя. Патрулирование происходит на аварийно-спасательном автомобиле. На данный момент никаких происшествий замечено не было», – пояснили в пресс-службе 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда ГСЧС Украины в Донецкой области.

По словам начальника Спасательной аварийно-водолазной службы Александра Татая, по состоянию на 9:00 в море в черте Мариуполя окунулось порядка 500 человек. И примерно столько же людей пришло посмотреть на это действо.

«Люди выходят в район кафе "Санта-Барбара" – у первого волнореза, это одно из наиболее посещаемых мест. Еще одна популярная локация – в районе четвертого волнореза, где Солнечный пляж. Третье место, где окунаются – около водной станции, где сейчас находится Госпогранслужба – там, в основном, спортсмены и моржи. На Левом берегу – в одном месте искупалось до 10 человек. В основном – зачерпывают воду и умываются. На пляже Песчанка, в основном, гуляют. Искупалось пока до 5 человек», – рассказал Татай.

Он отметил, что основная нагрузка идет на Центральный пляж – здесь больше всего людей. Многие мариупольцы прогуливаются по обновленному пирсу.

По его словам, купания обходятся без происшествий. Спасателям пока не пришлось оказывать кому-либо помощь. «Все идет культурно, чинно, благородно», – подытожил Александр Татай.

Жители Краматорска также делятся в соцсетях своими фото с Крещения.

Ранее сообщалось, как Крещение отмечают в неподконтрольном украинской власти Донецке.