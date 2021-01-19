В Лимане начали делать лапароскопические операции

В Лимане (Донецкая обл.) начали выполнять лапароскопические операции. Об этом сегодня, 19 января, сообщает пресс-служба Лиманского горсовета.

Операции проводятся в хирургическом отделении КНП «Лиманская центральная районная больница». Для этого в 2020 году за счет средств местного бюджета приобрели лапаростичну стойку немецкого производства Карl Storz. Благодаря этому аппарату хирурги ЦРБ выполняют операции желчекаменной болезни, холецистэктомию (удаление желчного пузыря с камнями).

«Ранее желчный пузырь удалялся открытым способом лапаротомии, то есть оставался рубец, долго заживала рана. Теперь при применении этого аппарата значительно уменьшился срок пребывания в стационаре, а также быстрее восстанавливается работоспособность у пациента. Хирурги уже провели успешно несколько операций на Карl Storz. На мониторе аппарата пораженный орган увеличивается в 40 раз, то есть от зоркого глаза хирурга не ускользнет ни одна его частица», – отметил заведующий хирургическим отделением Лиманской ЦРБ Владимир Русанов.