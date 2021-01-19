В Донецкой ОГА уточнили сроки снятия самоизоляции после экспресс-теста на КПВВ «Новотроицкое»

Самоизоляция через приложение «Вдома» для прошедших КПВВ «Новотроицкое» снимается на следующий день после тестирования на антиген коронавируса. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 января, сообщил начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

Он привел пример, что в минувшую пятницу, 15 января, когда впервые проводилось тестирование на КПВВ «Новотроицкое», было 10 человек, которые получили негативный результат по быстрым тестам на антиген коронавируса.

«В субботу эта информация была передана в Центр общественного здоровья Украины, в электронную систему "Вдома", и если все было сделано правильно, то в течение 40 минут действие приложения "Вдома" снималось», – сказал Александр Педенко.

Напомним, с 15 января на территории сервисного центра у КПВВ «Новотроицкое» прибывшие из «ДНР» могут пройти бесплатное тестирование на коронавирус. Для этого они на КПВВ все равно устанавливают мобильное приложение «Вдома», проходят на территорию сервисного теста, у них берут биоматериал. Результаты экспресс-теста становятся известны уже через 15-30 минут. Однако сразу на КПВВ прекратить самоизоляцию или обсервацию еще нельзя – медработники пока не имеют доступ в систему «Вдома», которая может отменить ограничения.

Волонтеры общественной организации «Донбасс SOS» пояснили, что после сдачи экспресс-теста на КПВВ рассчитывать на деактивацию приложения «Вдома» можно примерно через 24 часа.