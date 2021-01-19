Музейное сообщество Украины и Польши требует освободить из плена «ДНР» их коллегу

Музейное сообщество Украины и их коллеги из Польши требуют способствовать освобождению из плена «ДНР» искусствоведа Горловского художественного музея Елены Пех. Об этом говорится в совместном обращении Украинского национального комитета Международного совета музеев (ICOM Ukraine) и Национального комитета ICOM Польши к председателю ОБСЕ Анн Линде.

Музейщики напоминают, что представители «ДНР» задержали Елену Пех в Горловке 9 августа 2018 года. Женщину пытали, на основании полученных под давлением показаний в марте 2020 года ее «осудили» на 13 лет лишения свободы, в настоящее время Елена находится в колонии №127 в городе Снежное.

«Нет никаких сомнений в том, что все "обвинения" против нее являются абсурдными. Елена Пех является заложницей. Практика захвата в заложники гражданских лиц для дальнейшего давления на Украину или получения выкупа от близких является распространенной на той территории, где не действуют нормы права и нет правосудия», – говорится в обращении.

Украинская власть прилагает необходимые усилия для освобождения Елены Пех, она включена в список удерживаемых лиц, которых предлагается взаимно освободить в ходе обмена. «К сожалению, запланированные в 2020 году освобождение так и не состоялись. Также, к сожалению, представители российской стороны не выполнили взятые на себя обязательства и не обеспечили доступ к пленникам представителей Международного Комитета Красного Креста», – констатируют музейщики.

Участники профильных организаций просят Анн Линде задействовать все рычаги ОБСЕ, для освобождения Елены Пех. «Просим Вас воспользоваться своим влиянием, чтобы как можно скорее обеспечить доступ представителей МККК к госпоже Пех и другим пленникам. В частности, просим поднять этот вопрос через представителей ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе на ближайшем заседании. Убеждены, что освобождение невиновной, беззащитной женщины, которая стала жертвой международного вооруженного конфликта, будет вдохновляющим актом гуманизма и признаком того, что даже острое противостояниекогда-нибудь закончится и наступит мир, к которому мы все стремимся», – резюмируется в обращении ICOM Ukraine и ICOM Poland.

Напомним, Елене Пех сейчас 49 лет, уже второй день рождения бывший искусствовед Горловского художественного музея встретила в заключении.

В июне 2014 года Елена Пех с дочерью Изабеллой из-за войны переехали в Одессу. Отношения с родственниками, которые остались на неподконтрольной части Донбасса, не были гладкими – из-за проукраинской позиции женщины и ее дочки. В «ДНР» также осталась пожилая мать Елены, в 2016 году ее разбил инсульт, и Елена начала регулярно ездить в Горловку.

Рядом с домом Елены в Горловке образовалась военная часть. О том, что женщина периодически ездит на подконтрольную территорию, знали и «военные», и соседи. Одна из таких поездок стала роковой. После возвращения в Горловку 9 августа 2018 года к ней домой ворвались «силовики ДНР» и увезли. Три месяца о Елене не было никаких вестей – она считалась без вести пропавшей.

Уже потом стало известно, что все это время она находилась в воинской части в Донецке. Здесь Пех пытали. Через месяц, 25 сентября 2018 года, Елена вскрыла себе вены – в камере она нашла ржавый гвоздь, а тазик с водой попросила у охраны. Женщину откачали, заставили подписать признание, и в конце октября 2018 года отправили в СИЗО Донецка. Горловчанку обвинили в «госизмене» и в марте 2020 года «осудили» на 13 лет тюрьмы. Сейчас Елена удерживается в единственной в «ДНР» женской колонии, которая находится в городе Снежное. После пыток у нее серьезные проблемы со здоровьем.

Женщина несколько раз попадала в списки на обмен, но пока «республиканцы» отказывают в освобождении пленницы.

Дочь Изабелла, чтобы помочь матери, обращалась во все структуры, также способствовать освобождению ее матери пообещала еврейская община.