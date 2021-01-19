На Луганщине COVID-19 забрал четыре жизни

На Луганщине лабораторно подтверждены 64 новых случая COVID-19. От осложнений умерли 4-ро больных. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 60-летний мужчина из Кременского района, 85-летний мужчина из Сватовского района, 75-летний мужчина из Станично-Луганского района и 58-летняя женщина из Старобельского района.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 1;

Рубежное – 6;

Северодонецк – 38;

Беловодский район – 1;

Кременской – 1;

Новоайдарский – 2;

Сватовский – 14;

Старобельский – 1.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 13 106 человек, из них:

выздоровели – 9 799 человек (74,8% от всех заболевших);

лечатся – 2 949 пациентов, 382 – стационарно, 2 567 – амбулаторно (22,5%);

умерли – 358 человек (2,7%).

За время распространения коронавируса в области заболели 495 детей в возрасте до 17 лет, из них выздоровели – 399 детей.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 26,3%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 19 января в Украине COVID-19 заболели 1 167 655 чел. (886 248 пациентов выздоровели, 21 046 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 41 989 случаев (выздоровели – 35 203 пациента, летальных случаев – 774).

В «ДНР» – 18 149 заболевших (выздоровели – 10 162 человека, летальных случаев – 1 604). В «ЛНР» сообщают о 206 летальных случаях.