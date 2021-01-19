Автобусы на КПВВ «Счастье», обмен пленными, план по Донбассу: К чему пришли в подгруппах ТКГ

Сегодня, 19 января, в режиме видеоконференциӥ состоялись заседания политической и гуманитарной подгрупп Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. В частности, обсуждались вопросы открытия КПВВ «Счастье», обмена пленными и «План совместных шагов». Об этом сообщает украинская делегация в ТКГ.

«Одним из принципиальных вопросов работы гуманитарной подгруппы остается определение точек разворота автобусов-челноков, которые должны перевозить людей через линию разграничения в районе КПВВ "Счастье". Украинская сторона обратилась к координатору ОБСЕ в гуманитарной группе послу Тони Фришу с просьбой способствовать определению точек разворота с помощью координатора подгруппы по безопасности, главы миссии СММ ОБСЕ посла Яшара Халита Чевика», – сообщает украинская делегация в ТКГ.

По обмену удерживаемыми лицами руководитель гуманитарной подгруппы народный депутат Украины Галина Третьякова в очередной раз предложила российской стороне разблокировать процесс обмена, а ОБСЕ – поддержать разблокировку.

Во время заседания политической подгруппы ее координатор посол Пьер Морель представил свой анализ предложений украинской и российской стороны относительно дальнейших шагов по решению конфликта (украинский «План совместных шагов» и замечания российской стороны).

«Украинская делегация выступила с предложением к Морелю разработать единый проект документа, в который вошли бы предложения обеих сторон и модератора от ОБСЕ», – отмечается в сообщении.

Вопросы, которые обсуждались сегодня, станут предметом дальнейшего рассмотрения во время общего заседания ТКГ 21 января.

В «ЛНР» по итогам заседаний заявили, что «представители Украины на заседании рабочей группы по гуманитарным вопросам заблокировали открытие пунктов пропуска в районах Счастья и Золотого». В «республике» утверждают, что украинская сторона «была не готова выполнять свои договорные обязательства».

Представитель «ЛНР» в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ Ольга Кобцева также заявила, что «ЛНР» настояла на «международном расследовании» взрыва газопровода в Лутугинском районе, который произошел 15 января в районе Глафировки. Кобцева утверждает, что имел место «террористический акт по подрыву магистрального газопровода "Лутугино-Хрящеватое"», в котором в «республике» обвиняют украинскую сторону.