«Miss World Beauty – 2020»: Девушка из «ДНР» победила в конкурсе красоты в Москве (Фото)

Девушка из «ДНР» Амина Синицкая, завоевавшая «Гран-при Юная мисс Европа – 2020» на фестивале красоты «World Russian Beauty – 2020», получила еще один титул в РФ. Синицкая стала победительницей конкурса красоты. Об этом сообщают «республиканские» интернет-ресурсы.

Фестиваль красоты, моды и таланта «World Beauty – 2020» проходил в Москве 14-17 февраля. В рамках фестиваля на конкурсе красоты Синицкая завоевала титул «Мировая красавица – 2021».

Отмечается, что участие в московском конкурсе принимали 106 девушек.