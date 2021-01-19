RU
Все новости

«Miss World Beauty – 2020»: Девушка из «ДНР» победила в конкурсе красоты в Москве (Фото)

19.01.21 15:36
Амина Синицкая / Фото из открытых источников
Амина Синицкая / Фото из открытых источников

Девушка из «ДНР» Амина Синицкая, завоевавшая «Гран-при Юная мисс Европа – 2020» на фестивале красоты «World Russian Beauty – 2020», получила еще один титул в РФ. Синицкая стала победительницей конкурса красоты. Об этом сообщают «республиканские» интернет-ресурсы.

Фестиваль красоты, моды и таланта «World Beauty – 2020» проходил в Москве 14-17 февраля. В рамках фестиваля на конкурсе красоты Синицкая завоевала титул «Мировая красавица – 2021».

Отмечается, что участие в московском конкурсе принимали 106 девушек.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2021 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк