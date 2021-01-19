Глава ОБСЕ и министр иностранных дел Украины посетят КПВВ «Золотое»

Новая глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде сегодня, 19 января, заявила, что усилия для урегулирования ситуации на востоке Украины будут продолжены, передают «Донецкие новости».

«Одним из наших приоритетов будет защита системы европейской безопасности и поддержка политического решения конфликта, что соответствует принципам и обязательствам ОБСЕ, с полным уважением к суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь», – сказала Линде на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Глава ОБСЕ одобрила существенное уменьшение случаев нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

«Благодаря этому повседневную жизнь населения, проживающего в этих районах, стало более безопасным, и Украина за это заслуживает огромную благодарность», – отметила дипломат.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, в свою очередь, отметил, что в ходе встречи с госпожой Линде детально обсуждалось состояние урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

«Украина выполнила свои обязательства, взятые на саммите лидеров Нормандского формата в Париже, но мы не видим взаимности со стороны России. Рассчитываем, что шведское председательство в ОБСЕ сыграет важную роль в изменении этой ситуации к лучшему и в мотивировании Российской Федерации к конструктивной работе в ТКГ», – подчеркнул Кулеба.

Он также сообщил о предстоящей поездке на Донбасс, которая состоится 20 января.

«Завтра Анн и я будем находиться на Донбассе, в районе проведения Операции Объединенных сил. Мы посетим КПВВ "Золотое" (Луганская обл. – ред.) и сможем ознакомиться с ситуацией и с теми проблемами, которые требуют решения», – сказал министр.

Он также отметил, что СММ ОБСЕ в Украине имеет мандат на всю территорию государства, «и уже перезрел вопрос начала дистанционного мониторинга ситуации в Крыму». По его словам, СММ ОБСЕ имеет возможности для запуска такого мониторинга.