Вытащили из машины, забрали возле магазина: Стали известны подробности задержания в «ЛНР» братьев Борисовых

Правозащитники узнали подробности задержания в «ЛНР» братьев Игоря и Александра Борисовых, которое произошло 6 января во временно неподконтрольном украинской власти Стаханове (после декоммунизации – Кадиевке). Об этом рассказал участник «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский.

«Источники информации в ОРЛО сообщили мне, что на сегодняшний день установлено, что Игорь и Александр Борисовы находятся во внутренней тюрьме "МГБ ЛНР" (улица Советская, г. Луганск). Пребывание в этой тюрьме Игоря Борисова тоже подтверждено. Братья находятся в разных камерах, они не знают об аресте друг друга», – написал Лисянский на своей Facebook-странице.

По его словам, правозащитники попытались направить к задержанным адвокатов, работающих в «ЛНР», но адвокатов к братьям не пустили, хотя при этом и не опровергли информацию, что Борисовы находятся в тюрьме «МГБ».

«Известно, что братьев задержали по предварительной проверке причастности к т.н. преступлениям согласно статье 336 т.н. "уголовного кодекса ЛНР" – шпионаж (от 10 до 20 лет лишения свободы). Также известно, что братьев задерживали в разных местах. Александра задерживали у его дома (вытащили из собственной машины), а Игоря задержали, когда он вышел из магазина. Задержание было силового характера», – рассказал Лисянский.

Он добавил, что в данное время команда правозащитников систематизирует всю информацию по этому делу, и она будет передана в международные дипломатические миссии, а также международные организации, которые официально работают на временно неподконтрольной Украине территории Луганщины.

Напомним, ранее «Восточная правозащитная группа» сообщила, что в «ЛНР» задержали двух граждан Украины – братьев Игоря и Александра Борисовых. Правозащитники обратились к Мониторинговой миссии ООН по правам человека с просьбой осуществить мониторинг прав братьев Борисовых, поскольку родственникам о них ничего не было известно.