На 2021 год: Правозащитница рассказала о финансировании жилищных программ для ВПЛ

В госбюджете на 2021 год не предусмотрено финансирование основных жилищных программ для переселенцев – «Доступное жилье», «Ипотека под 3%», а также «Собственный дом». Как передают «Донецкие новости», об этом в эфире радио «Голос Донбасу» рассказала координатор по адвокации БФ «Право на защиту» («Право на захист») Элина Шишкина.

«Жилищный вопрос для переселенцев – не просто острый, он первоначальный. Решение жилищной проблемы автоматически облегчает решение всех иных вопросов. Это касается доступа к социальным услугам, медицине, админуслугам, возможности трудоустройства и др.», – сказала она.

Шишкина напомнила, что в Украине разработано несколько жилищных госпрограмм для переселенцев. Но из-за отсутствия финансирования они с прошлого года не работают.

Например, среди экономически активных переселенцев наиболее востребованной была программа «Доступное жилье», когда 50% стоимости квартиры в новострое оплачивает государство, а 50% – переселенец. Данная программа по факту действовала (финансировалась) с конца 2017 года по 2019 год. «Это программа общенациональная, она реализуется в каждой области и в Киеве. И за два с небольшим года многие переселенцы ею воспользовались. Конечно, программа не является идеальной, но благодаря ей у людей хотя бы была возможность приобрести жилье… Она стабильно финансировалась в размере 100 млн грн в течение 2018 и 2019 годов (в 2019 году дофинансировали до 400 млн грн, – ред.). Да, это не большая сумма, были предложения выделять на эту программу до 1 млрд грн. Но выделяли 100 миллионов, но это была возможность и для ВПЛ, и для участников АТО / ООС получить софинансирование», – напомнила правозащитница.

В госбюджет на 2020 год снова было заложено 100 млн грн на «Доступное жилье», но из-за пандемии коронавируса при изменении госбюджета в апреле прошлого года полностью сняли финансирование этой программы.

Наиболее приемлемой для переселенцев является программа «Ипотека под 3%», которую государство по факту внедрило лишь в декабре 2019 года, на 2020 год даже в госбюджете деньги на нее не были предусмотрены. «В декабре 2019 года людям дали всего 3 дня на подачу документов на эту программу. Но даже за эти 3 дня было зарегистрировано около 10 тысяч заявок (по факту на выделенные 200 млн грн квартиры смогли получить 198 семей, – ред.)», – продемонстрировала интерес к данной программе Элина Шишкина.

«Те, кто успел воспользоваться этими программами – жилье получили. Недостающую стоимость жилья за них сразу оплатил госфонд "Держмолодьжитло" и сейчас люди этому фонду возвращают лишь проценты – например, 3% годовых по ипотеке. За счет возвращенных кредитов у "Держмолодьжитла" собираются собственные средства, на которые они опять кредитуют переселенцев. Но без государственного финансирования это небольшое количество жилья. Поэтому нужно, чтобы снова открылось госфинансирование», – продолжила представительница БФ «Право на защиту».

Важный плюс, что это программы государственные, и по ним не могут меняться условия, которые подписаны в договоре (как это иногда бывает с коммерческими банками). «Например, "Ипотека под 3%". По ней человек может выплачивать полученный на квартиру кредит на протяжении 20 лет, и ставка все эти 20 лет будет единая – 3% в год от первоначальной суммы. Потому что есть договор и это государственная структура. Кроме того, люди могут сами распределять свои финансовые силы и погасить ипотеку досрочно», – подчеркнула Шишкина.

«Но в 2021 году финансирования этих двух программ – "Доступное жилье" и "Ипотека под 3%" – из государственного бюджета снова не будет. Даже в предварительном проекте госбюджета-2021, который готовился к первому чтению, отсутствовали строки расходов на эти цели. Мы обращались в бюджетный комитет, что такая ситуация недопустима, что много переселенцев еще не имеют жилья. Однако никакой реакции от комитета не было. Затем мы и еще ряд влиятельных общественных организаций обратились с открытым письмом к правительству, чтобы ко второму чтению госбюджета-2021 в него внесли хоть какое-то минимальное финансирование программ. Но никакой реакции не было. И в уже опубликованном госбюджете на 2021 год нет этих статей расходов», – рассказала правозащитница.

Ко второму чтению госбюджета-2021 года был шанс получить финансирование госпрограммы «Собственный дом» – это выдача кредитов под минимальные проценты на строительство, ремонт или приобретение жилья в сельской местности. Ею также могли воспользоваться переселенцы, причем внутренне перемещенные лица (ВПЛ) имели приоритетное право на получение такого кредита. «Эта программа была очень удобной особенно для тех переселенцев, кто привык жить в селе, занимаются сельским хозяйством. На второе чтение госбюджета программа "Собственный дом" была учена. Но в итоговом опубликованном госбюджете-2021 ее тоже нет. Вероятно, во время процедуры второго чтения и с нее было снято финансирование», – дополнила Шишкина.

«Единственный плюс госбюджета-2021 года – был увеличен уставной капитал "Держмолодьжитла". Эта строка расходов в документе уточнена как "с дальнейшим использованием на программу обеспечения молодежи жильем". То есть речь идет о льготном ипотечном кредитовании молодежи (семьи до 35 лет, не только переселенцы, – ред.). Вот на эту программу были выделены средства, но в виде увеличения уставного капитала, т.е. это собственные средства фонда, которые он должен отдать на реализацию этой программы», – заключила Элина Шишкина.

Как сообщалось ранее, правительство хочет реализовать программу «Ипотека под 3%» не за средства госбюджета, а за 25,5 млн евро, которые предоставляет Германия на проект «Жилые помещения для внутренне перемещенных».

Базовые условия программы «Ипотека под 3%» – можно приобретать квартиры как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости, кредит дается под 3% годовых, разовый взнос – 6% стоимости квартиры.

Сейчас в очереди на программу «Ипотека под 3%» зарегистрировано 16 тысяч семей ВПЛ. По предварительным подсчетам, в год нужно выделять не менее 1 млрд грн, чтобы за несколько лет полностью обеспечить потребности хотя бы этих 16 тысяч семей ВПЛ.

Ожидается, что за счет немецких средств программа возобновится весной 2021 году. Однако в ней будет изменен алгоритм выбора участников, которым предоставят льготный кредит. Принцип таков: все переселенцы подают документы, в базе остаются те, кто соответствует критериям, и уже компьютерная программа в случайном порядке будет выбирать – кто получит кредит.