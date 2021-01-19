«Л-ДНР» включили в переговорные группы ТКГ безымянных «представителей общественности»

Сегодня, 19 января, в заседании политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе впервые принимали участие «представители общественности» из «Л-ДНР». Об этом синхронно сделали заявления в «республиках».

В «ДНР» уверяют, что «приглашенные общественные деятели будут выступать в качестве экспертов по релевантным вопросам повестки дня».

«В заседании подгруппы по политическим вопросам принимают участие общественные эксперты от ЛНР и ДНР. В связи с этим украинская сторона инициировала бурную дискуссию», – заявили в «ЛНР».

Представитель «ЛНР» в Трехсторонней контактной группе Родион Мирошник утверждает, что «республики воспользовались своим правом расширить состав делегаций в ответ на ранее предпринятые действия Киева, который ввел в свои переговорные группы советников из состава временно перемещенных лиц, которые покинули Донецк и Луганск».

При этом кто эти люди, кем и по какому принципу они были отобраны для участия в работе ТКГ – в сообщениях не упоминается. Не озвучены также имена этих «представителей общественности», их сфера деятельности и в чем они являются экспертами.

Напомним, что 9 июня 2020 года к работе ТКГ впервые в составе украинской делегации были привлечены переселенцы в качестве представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). На заседании Донецкую область представляли – журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, которые в 2014 году были вынуждены покинуть Донецк, Луганскую – юрист, председатель общественной организации «Луганское землячество» Вадим Горан и врач Константин Либстер. В Офисе президента Украины заявили, что привлечение в ТКГ внутренне перемещенных лиц, которые могут представлять Донецкую и Луганскую области, должно положить конец монополии на представительство этих территорий со стороны непризнанных квазигосударственных образований.