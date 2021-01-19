В «Л-ДНР» и в свободной Украине: В ООН рассказали о ситуации с COVID-19 в тюрьмах

В «Л-ДНР» в местах лишения свободы в связи с пандемией усложнились условия содержания задержанных и заключенных, нарушаются их права. Есть проблемы и на подконтрольной Украине территории, но в с равнении с «республиками» они не настолько ужасающи. Об этом говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека «Влияние COVID-19 на права человека в Украине», выпущенном в декабре 2020 года, передают «Донецкие новости».

В отчете уточняется, что из-за отсутствия доступа к местам несвободы в «Л-ДНР», УВКПЧ имеет только фрагментированную информацию о влиянии COVID-19 на указанной территории.

«Полученная информация указывает на то, что задержанным не предоставлялись надлежащие медицинские услуги и средства индивидуальной защиты (СИЗ) в местах содержания под стражей в обеих самопровозглашенных "республиках"… Надлежащей медицинской помощи и СИЗ в местах лишения свободы нет, и задержанные должны шить маски из постельного белья», – констатируют в организации.

В октябре 2020 года УВКПЧ провело ряд бесед-интервью. По их результатам в организации обеспокоены отсутствием информации о состоянии здоровья задержанных и заключенных для их семей, значительный дефицит основных лекарственных средств и медицинского персонала в местах лишения свободы и отсутствие доступа задержанных лиц, даже тех, которые находятся в тяжелом состоянии, к специалистам и учреждениям за пределами мест содержания под стражей.

Относительно «ДНР» в отчете говорится, что в пенитенциарных учреждениях:

отсутствуют средства индивидуальной защиты;

в некоторых учреждениях руководство требовало от задержанных и заключенных проведения дезинфекции помещений, но не предоставляло дезинфицирующих средств;

по данным «министерства юстиции ДНР», в октябре был введен запрет на свидания и получение передач от родственников во всех следственных изоляторах (примерно 6 000 задержанных).

«УВКПЧ также было проинформировано о том, что двое лиц, которые работают в Макеевской колонии № 97, умерли из-за COVID-19», – говорится в отчете.

Относительно «ЛНР» УВКПЧ получило сообщение о том, что руководство следственных изоляторов скрывало информацию о распространении COVID-19 в учреждениях. Задержанные с симптомами COVID-19 получали диагноз пневмония или острая респираторная вирусная инфекция.

Также УВКПЧ анализировало ситуацию с COVID-19 в местах лишения свободы на подконтрольной Украине территории. Констатируется, что с марта 2020 года правительство Украины приняло ряд мер по предотвращению распространения COVID-19 в пенитенциарных учреждениях. Тем не менее, правительство не приняло программы досрочного освобождения лиц пожилого возраста и лиц, имеющих проблемы со здоровьем, и альтернативы задержанию, направленные на уменьшение рисков для здоровья, связанных с пандемией COVID-19 среди задержанных.

«Пандемия COVID-19 усилила существующие недостатки в области здравоохранения в следственных изоляторах и исправительных колониях, а именно отсутствие специализированной медицинской помощи, включая услуги охраны сексуального и репродуктивного здоровья, и нехватку психологов», – говорится в отчете.

На подконтрольной территории в местах лишения свободы в период карантина также изменилась процедура свиданий с родственниками. Они разрешены при условии прохождения ПЦР-теста. «В декабре 2020 года правительство приняло постановление, регулирующее длительные свидания. Такие посещения разрешены, но только если родственник(и) пройдут тест на COVID-19 методом ПЦР, а также предоставят документальное подтверждение оплаты за тест на COVID-19 для их заключенного родственника после свидания», – рассказали в управлении.

«Краткосрочные свидания могут происходить за стеклянными перегородками, однако УВКПЧ получало жалобы на плохие условия в местах проведения свиданий и отсутствие СИЗ (дезинфицирующих средств для рук, масок и перчаток)», – заключили в организации.