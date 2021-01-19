Старобешево и Новый Свет: Как живут греки при «ДНР» (Фото)

Старобешево, Комсомольское (после декоммунизации – Кальмиусское) и Новый Свет – три небольших городка, точнее, поселка находятся вокруг Старобешевской теплоэлектростанции. Сейчас это территория, подконтрольная «ДНР», передает «Радио Свобода».

Поселок городского типа Старобешево – центр одноименного района. В конце XVIII века его основали греческие переселенцы из Крыма.

«Мы уже все перемешались. Мы друг друга поддерживаем, культуру их поддерживаем, но они уже мало говорят на греческом, мало осталось тех, кто говорит, больше русском», – рассказывает местная пенсионерка.

Даже сейчас в Старобешево организовывают праздники греческой культуры. «Здесь бывает из Греции приезжают выступать, очень интересно. Когда последний раз у нас был день Старобешево, "Калимера" он называется, было очень интересно. Ты вот стоишь, они танцуют и это захватывает, аж мурашки по коже», – делится впечатлениями местная жительница.

А так Старобешево – типичный райцентр. Правда, вместо Ленина на центральной площади здесь стоит памятник Прасковье Ангелиной – местной участницы стахановского движения. Подпись на монументе, кстати, на украинском языке – «двічі герой соцпраці».

Новогодняя елка и памятник Прасковье Ангелиной

Рядом на местной доске объявлений продают дрова, мебель и диких уток. Рекламируют поездки на подконтрольную Украине территорию через Россию. И предлагают работу в поселке или в Москве. С рабочими местами, говорят, здесь не очень. «Кто, кто на станции, кто где, где кому придется, есть организации у нас, где можно поработать», – рассказывает житель Старобешево.

Автовокзал в Старобешево

«Вот об этом я все время думаю – только магазины, только торговля. Также администрация, налоговая, больница, милиция и все – никакого у нас тут промышленного центра нет вообще», – добавляет местная жительница.

На местном рынке людей после праздников почти нет. Денег, особенно у пенсионеров, рассказывают продавцы, не хватает. Хотя поставки самих товаров – без перебоев. Все местного производства или из России, украинской продукции почти нет.

Рынок в Старобешево

Соседнее Комсомольское в 2016 году Украина в рамках декоммунизации переименовала в Кальмиусское. Здесь об этом знают, но город называют по-старому.

«Мне все равно, что там происходит, пусть переименовывают. Если нравится, улицу Ленина на какого-нибудь там, я не знаю, Бандеру изменить. У них, пожалуй, такие там идеалы. У нас как есть, так есть – меня устраивает», – делится местный житель.

Комсомольское – город районного значения. И проблемы с работой здесь такие же как в Старобешево. «В градоуправлении часть осталась, а остальные люди в Донецкой области работают, кто-то едет в Россию работать, кто-то в Польшу ездит, кто как. Люди хотят жить, зарабатывать как-то нужно. На политику сейчас уже, наверное, никто не смотрит, смотрят на семью – нужно кормить и все, едут зарабатывать», – говорит мужчина.

Дворец культуры в Кальмиусском

Поселок городского типа Новый Свет расположен вблизи Старобешевской ТЭС. Основали его в 1954 году во время строительства теплоэлектростанции. Здесь в отличие от двух других городов можно увидеть нетипичные объявления – «сниму квартиру».

«Станция всю жизнь работает. Задержек абсолютно никаких нет, все вовремя платится. Всю жизнь мы работаем, я 30 лет работаю на станции, поэтому, конечно, хотелось бы немного больше, но были времена, когда было и меньше, честно говоря», – рассказывает житель Нового Света.

«Мне кажется, большинство людей у нас на станции работают, я тоже там работаю. Не сказал бы, что большие проблемы. Зарплата есть, на хлеб с маслом хватает», – добавляет другой житель.

Старобешевская ТЭС

Центральная площадь в пгт Новый Свет

Коронавирус – это, пожалуй, единственное, что изменило жизнь застывшей во времени донбасской провинции за последние несколько лет. Люди рассказывают, что больных в районе много, ситуация тяжелая, но мест в больницах хватает. «Ходят слухи, что мест мало, просто большое количество больных, но так справляются. У меня знакомые болели – выздоровели. Лечат людей», – отмечает житель Комсомольского.

В целом каких жестких ограничений, связанных с коронавирусом, в «ДНР» нет. Работают школы и детские сады.

Сейчас Старобешевский район расположен далеко от линии фронта, но несмотря на это многие все равно чувствует, что война продолжается. «Я еще чувствую, что идет война. Во-первых, мы не можем в Украину, Украина не может сюда. У меня дети там – я здесь, для меня лично это тяжело. Я хотела бы быстрее мира, договоренностей каких-то», – сетует жительница Старобешево.

С транспортом, кстати, говорят местные, есть некоторые проблемы – маршруток в Донецк мало и они часто переполнены. А еще – кроме как по «ДНР» и в Россию поехать местным жителям практически некуда.