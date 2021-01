Медики Киева получили современный аппарат ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова передал государственным больницам 205 современных аппаратов искусственной вентиляции легких. Один из них в рамках проекта «Борьба с COVID-19 в Украине» Фонда на этой неделе получила Киевская городская клиническая больница № 18. Об этом сегодня, 19 января, сообщает пресс-служба Фонда.

«Когда Украина столкнулась с угрозой пандемии, Ринат Ахметов первым пришел на помощь. Для эффективной работы Фондом был создан проект "Борьба с COVID-19 в Украине", который стал частью программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Проект не имеет аналогов в стране. В его рамках было передано более 1000 единиц современного медицинского оборудования для государственных больниц и лабораторий. Ключевым элементом этой помощи стала закупка свыше 200 современных аппаратов ИВЛ. Именно в них украинская медицина нуждалась больше всего», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

И.о. директора больницы Людмила Пилипченко поблагодарила за столь важную и необходимую поддержку: «Хочу сказать большое спасибо Фонду Рината Ахметова от лица коллектива больницы и ее пациентов. Аппарат ИВЛ такого класса позволит оказывать полноценную качественную помощь нашим больным коронавирусом».

Медики 18-й больницы – не единственные в Киеве, кто уже получил помощь Рината Ахметова. Так, в декабре высококлассный аппарат ИВЛ Фонд передал столичной больнице № 17. Сейчас отделение интенсивной терапии здесь заполнено полностью из-за эпидемии коронавируса. Врачи работают не покладая рук и особенно нуждаются в поддержке. Ведь в отдельных случаях спасти жизнь может только профессионализм, вооруженный современной медтехникой.

«Большое спасибо Фонду Рината Ахметова за этот подарок, аппарат ИВЛ. Любому анестезиологу приятно и легче идти на работу, зная, что есть качественная аппаратура, в которой ты уверен на 100%», – говорит врач отделения анестезиологии Галина Славута.

Аппараты ИВЛ – только часть помощи, которую получает страна в рамках беспрецедентного проекта «Борьба с COVID-19 в Украине». Государственным больницам в регионах уже передано более 200 тысяч единиц средств индивидуальной защиты. Также медики получили от Фонда 337 тысяч экспресс-тестов, 1044 единицы медицинского и лабораторного оборудования.

«Когда стало известно, что Украина остро нуждается в медицинском кислороде и системах его подачи, Фонд первым пришел на помощь. Для государственных больниц закуплено и передано 155 кислородных концентраторов. 140 из них – в декабре 2020 года. Это жизненно необходимое оборудование – 10-литровые кислородные концентраторы KSOC-5, Jiangsu Konsung Bio-Medical Science and Technology Co. Ltd. Модель может одновременно обеспечивать двух пациентов, которые нуждаются в кислородной поддержке во время лечения COVID-19. Такие безопасные и энергосберегающие кислородные концентраторы будут полезны врачам и после окончания пандемии. Они могут быть использованы в лечении не только заболеваний органов дыхания, но и сердечно-сосудистой, и церебральной сосудистой систем, при гипоксии», – отметили в пресс-службе.

Кроме того, медики отделений интенсивной терапии получили от Фонда комплекты одежды, изготовленной по специальному заказу. На сегодняшний день врачам государственных больниц выдано уже порядка 1400 таких костюмов.

Фонд Рината Ахметова также провел две онлайн-конференции для врачей, которые работают с аппаратами искусственной вентиляции легких. Это были трехчасовые вебинары, где ведущие эксперты МОЗ делились передовым мировым опытом лечения COVID-19 и нюансами работы с последними моделями аппаратов ИВЛ. В онлайн-обучении от Фонда Рината Ахметова приняли участие около 2000 украинских медиков.

В пресс-службе напоминают, что «Борьба с COVID-19 в Украине» – масштабный проект Фонда, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется по программе Фонда «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект «200 скорых для Украины». Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих «скорых» задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.