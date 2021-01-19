Завершение войны на Донбассе является приоритетом, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде. Об этом сегодня, 19 января, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский отметил, что завершение войны на Донбассе действительно является приоритетом, и отдельно подчеркнул, что нужно активно поднимать вопрос возврата временно оккупированного Крыма. Именно с этой целью Украина инициировала создание международной площадки под названием «Крымская платформа».

«Для нас очень важно признавать, что и Крым, и Донбасс – это Украина», – сказал президент.

Он сообщил, что Украина выполнила все договоренности, достигнутые на встрече лидеров «Нормандской четверки» в декабре 2019 года. В частности, в Луганской области созданы два новых КПВВ на линии разграничения, которые должны предоставлять комфортные услуги людям, прибывающим из «ЛНР». Однако со стороны «ЛНР» открыт только один пункт пропуска.

Также тормозится процесс взаимного возвращения удерживаемых лиц, блокируется доступ Международного комитета Красного Креста к задержанным и работа миссии ОБСЕ в «Л-ДНР», разминирование и процесс разведения войск на новых участках.

Зеленский напомнил, что более 6-ти месяцев в зоне проведения Операции Объединенных сил действует «режим тишины». Хотя иногда он провокационно нарушается со стороны «Л-ДНР», и все же благодаря мерам, которые продолжаются с 27 июля 2020 года, удалось в разы уменьшить количество погибших военных и гражданских.

Как сообщалось ранее, новая глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Швеции Анн Линде 19-20 января проводит визит в Украину. Она также планирует посетить Донбасс.