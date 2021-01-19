Я сама видела в Святогорской лавре российских спецназовцев, – глава Минветеранов (Видео)

Глава Министерства по делам ветеранов, генерал-майор СБУ Юлия Лапутина в 2014 году видела российских военных на территории Свято-Успенской Святогорской лавры, которой сейчас пользуется Украинская православная церковь (Московского патриархата). Об этом она заявила в интервью «Радио Свобода».

«О Святогорской лавре можно многое рассказывать, но я сама туда выезжала, еще когда была в оккупированной Донецкой области. И я собственными глазами видела там российских спецслужащих. Скажем так, спецназовцев», – сказала Лапутина.

По ее словам, об этом в т время украинские военные доложили в штаб Антитеррористической операции, но ей неизвестно, какие решения принимало командование.

«Какие решения принимались – я не знаю. Но так было. С российским оружием, с радиостанциями, с переговорами с подразделениями, которые находились вблизи границы с Украиной с российской стороны. Это то, что мы видели собственными глазами», – отметила министр.

Она добавила, что по некоторым граждан, которые «имеют отношение к соответствующему религиозному направлению, совершали действия в ущерб безопасности Украины», уже есть судебные решения по привлечению их к уголовной ответственности.

Юлия Лапутина – одна из двух женщин-генералов в Украине, активно участвовала в освобождении Краматорска в 2014-м. Она контрразведчица, еще в 90-х работала в Крыму. В 2014 году поехала выполнять задания на Донбассе. Это она инициировала акцию «Краматорск – это Украина», которую подхватили в других городах.

Министром по делам ветеранов Юлию Лапутину назначили только в декабре 2020 года, одной из важнейших своих задач она видит психологическую реабилитацию участников боевых действий.

Напомним, что Свято-Успенской Святогорской лавры расположена в городе Святогорске (под Славянском) на подконтрольной Украине части Донецкой области.