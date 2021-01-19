Получил условный срок: В Широкино солдат ВСУ случайно застрелил побратима

В военной части в селе Широкино (Азовское побережье под Мариуполем, Донецкая обл.) солдат ВСУ случайно застрелил побратима. За это он получил 4 года лишения свободы «условно» – с испытательным сроком. Об этом говорится в приговоре Волновахского районного суда Донецкой области, который был вынесен 12 января 2021 года, передают «Донецкие новости».

Обвиняемый – уроженец села Новая Ивановка Лозовского района Харьковской области. Он служит по контракту, воинское звание – «старший солдат», должность – пулеметчик зенитного пулеметного отделения военной части А 3010, которая дислоцируется в селе Широкино.

Происшествие произошло 14 октября 2019 года примерно в 14:55. В это время старший солдат находился на опорном пункте «Береза». При нем был автомат АКС-74У, который находился в положение «автоматический огонь». Боец не разрядил оружие и направился в блиндаж наблюдательного поста.

Его указательный палец правой руки находился на спусковом крючке автомата. При входе в блиндаж солдат зацепился рукавом одежды за металлическую скобу в деревянной опоре и совершил два случайных выстрела. Пули попали в иного солдата, дежурившего на данном посту, – он получил пулевое сквозное ранение левого бедра и слепое ранение правого бедра с повреждением бедренной вены. От полученных ранений, которые вызвали большую кровопотерю, в 18:00 парень скончался.

В суде старший солдат свою вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Суд при вынесении вердикта учел отягчающие (что было совершено тяжкое преступление) и смягчающие обстоятельства. Так, обвиняемый боец ранее не был судим, женат, вместе с женой воспитывает двух малолетних детей, является военнослужащим, участником боевых действий, по месту несения службы и по месту жительства характеризуется исключительно положительно.

«Обстоятельствами, смягчает наказание обвиняемому, суд признает чистосердечное раскаяние и активное способствование раскрытию преступления», – говорится в приговоре.

В итоге, Волновахский районный суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 414 УК Украины – «Нарушение правил обращения с оружием». Данное нарушение карается лишением свободы на срок от 2 до 10 лет. Но суд назначил обвиняемому наказание в виде 4-х лет лишения свободы «условно» – с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

Также он должен оплатить государству затраты на экспертизу оружия в сумме 3768,24 грн и взрывчатых веществ в сумме 2512,16 грн.

Приговор вступает в законную силу через 13 дней со дня его вынесения (то есть с 25 января), в случае не подачи на него апелляции.