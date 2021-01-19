Пособия в период карантина: Юристы рассказали, когда переселенцу придется возвращать государству деньги

В течение карантина и плюс один месяц с даты его завершения социальная помощь, в том числе переселенцам, продлевается и выплачивается автоматически. Однако, после окончания карантина необходимо будет предоставить для сверки все документы, подтверждающие право на соцпособие. Если после сверки документов окажется, что в какой-то период человек не имел право на помощь, или ее размер должен был быть снижен, то деньги придется вернуть государству. Об этом рассказали правозащитники проекта «Юридический советник для переселенцев».

Так, Постановлением Кабинета министров от 08.04.2020 № 264, действительно, предусмотрено, что на период карантина и на один месяц с даты его отмены автоматически продолжается в полном объеме социальные выплаты. Обращения в органы социальной защиты населения для этого не требуются. Речь идет о следующих ранее назначенных выплатах:

адресная помощь («пособие переселенца»);

государственная социальная помощь малообеспеченным семьям;

помощь на детей одиноким матерям;

помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство;

помощь лицу, ухаживающему за больным ребенком;

ежемесячная денежная помощь лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, который по заключению врачебной комиссии медучреждения нуждается в постоянном постороннем уходе;

государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место проживания их неизвестно;

государственная социальная помощь неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату.

Вместе с тем согласно с этим же постановлением в течение одного месяца с даты отмены карантина получатель помощи должен подать в орган соцзащиты населения заявление и необходимые документы, на основании которых будет произведен перерасчет размера выплаченной государственной помощи. Если по результатам проведенного перерасчета:

размер полученной помощи был меньше – производится необходимая доплата;

не подтверждается право на получение помощи или выплаты превысили необходимый размер, то органы социальной защиты населения:

– определяют объем средств, подлежащих возврату, с месяца назначения государственной помощи;

– устанавливают сроки возврата средств;

– сообщают получателю помощи об объеме средств, подлежащих возврату, и сроки их возврата.

В случае непредставления заявления и документов по истечении одного месяца с даты отмены карантина орган соцзащиты населения так же потребует возврата полученных средств. При этом суммы средств возвращаются:

получателем помощи самостоятельно;

с согласия получателя помощи в полном объеме за счет последующих выплат помощи;

по решению органа соцзащиты населения за счет сумм последующих выплат помощи в размере, не превышающем 20% ежемесячной суммы назначенной помощи.

В случае невозможности добровольного возвращения выплаченных сумм помощи такие средства взыскиваются в судебном порядке.

«Обращаем внимание, что согласно Постановлению Кабинета министров от 28.10.2020 № 1035 не подлежат возврату средства государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и пособий на детей одиноким матерям, выплаченные получателям во время карантина до 1 июля 2020 года, если не было подтверждено право на получение помощи или ее размер в результате перерасчета уменьшился. Если получатель такой помощи вернул суммы излишне выплаченных средств, орган соцзащиты возвращает такие средства получателю помощи», – отметили юристы.

Так или иначе, лица, которым выплачивается госпомощь, должны информировать органы соцзащиты об изменении всех обстоятельств, влияющих на определение права и размера помощи – отправив письменное обращение по почте, с помощью средств электронной связи (электронные обращения) или по телефону.

Таким образом, если в период карантина у человека что-то меняется в плане получения помощи (увеличился доход, отказался от статуса ВПЛ, приобрел жилье и пр.), необходимо сообщить об изменениях в орган социальной защиты населения по месту выплаты помощи. В дальнейшем в течение месяца после завершения карантина надо будет подать заявление и пакет документов, предусмотренных для назначения помощи. Если по результатам проверки, суммы полученных средств будут выше, чем предусмотренные законодательством, или право на помощь вообще не подтвердится, человеку придется вернуть лишнюю часть полученных средств.