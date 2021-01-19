Работал только КПВВ «Станица Луганская»: Людям в ускоренном режиме оформляли пропуски

Сегодня, 19 января, на линии разграничения на Донбассе работал только пункт пропуска – КПВВ «Станица Луганская». Линию разграничения пересекли 574 человека – поровну в «ЛНР» и на свободную часть Луганской области. Об этом сообщили мониторы БФ «Право на защиту» («Право на захист»), которые сегодня дежурили на данном КПВВ, передает «Вільне радіо».

Трем людям помогли получить электронный пропуск по ускоренной процедуре: за один, а не 15 дней. У всех были уважительные причины, в частности, необходимость ухаживать за больным родственником на неподконтрольной территории.

С украинской стороны все остальные 6 КПВВ работали – КПВВ «Марьинка», «Майорское», «Гнутово», «Новотроицкое», «Счастье», «Золотое». Однако «Л-ДНР» блокировали пропуск через данные транспортные коридоры.