А дети лепят снеговиков: Как на КПВВ работает пункт обогрева (Видео)

Пересечение линии соприкосновения на Донбассе – это вызов для многих тысяч людей. Особенно сейчас, когда температура опускается до -15°C. Именно поэтому на КПВВ «Станица Луганская» работает пункт обогрева Красного Креста, где можно согреться и получить горячий чай от волонтеров. Об этом сегодня, 19 января, сообщает Международный комитет Красного Креста в Украине.

В ожидании пересечения линии разграничения детвора ищет развлечения – например, лепят снеговиков.

Есть много причин, по которым люди часами ожидают пропуск на КПВВ «Станица Луганская» – состояние здоровья, сильный мороз, гололед и пр.

«Девушка 35 лет, обращается в медпункт – она не может объяснить свое состояние, но ей плохо. Меряю давление. Ей 35 лет! А давление 260 на 140!», – рассказывает сотрудница медпункта Красного Креста Елена.

Елена ежедневно предоставляет помощь десяткам людей, пересекающим КПВВ. Ее задача – стабилизировать состояние тем, кому стало плохо.

Для помощи Красный Крест здесь установил пункт обогрева. Здесь люди могут выпить горячий чай, зарядить мобильный телефон и согреться.