В камуфляже и с флагами: Как прошло Крещение в «ЛНР» (Фото)

В «ЛНР» сегодня, 19 января, также отмечали Крещение. В храмах проходили богослужения, люди окунались в проруби. Особенность «республики» – на всех религиозных праздниках здесь слишком много местной «патетики»: наряду с иконами – флаги, среди рядовых граждан слишком много камуфляжа – даже нырять в прорубь «казаки» приходят с «наградами».

В Луганске для омовения выделили лишь один водоем – на территории храма святого апостола Андрея Первозванного. Предоставляли бесплатный горячий чай с печеньем.

В Луганске

Богослужения в храмах Алчевска начались затемно, по окончании литургии горожане могли принять участие в обряде освящения воды – на пруду у храма в честь Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Сюда же массово съехались представители «народной милиции (армии) ЛНР», «казаки», «силовики». Здесь также организовали полевую кухню с горячим кулешом и чаем.

В Алчевске

В Антрацитовском районе для купаний были оборудованы два места: в селе Нижний Нагольчик на пруду Озеро и в поселке Ивановка на водоеме Больничный.

В Антрацитовском районе

Крещенские купания в Кировске (после декоммунизации – Голубовка) прошли на городском озере.

В Кировске

Богослужения прошли во всех православных храмах Красного Луча (после декоммунизации – Хрустальный) благочиния.

В Красном Луче

Под Лутугино крещенскую купель организовали на Лутугинском водохранилище. Также в районе возможность омовения была на Успенском водохранилище.

В Лутугинском районе

Крещенские купания в Свердловском районе прошли на трех водоемах: в Червонопартизанске и поселках городского типа Бирюково и Володарск. В Червонопартизанске превалировали «казаки», был организован горячий чай и кулеш.

В Свердловском районе

Во всех православных храмах Стаханова (после декоммунизации – Кадиевка), Ирмино и Алмазной состоялись праздничные богослужения и освящение воды. Жители города имели возможность освятить воду в храмах в течение всего дня, а также накануне – в Крещенский сочельник.

В Стаханове

Ранее демонстрировалось, как Крещение отмечают в «ДНР», а также на подконтрольной украинской власти Донетчине.