В «ЛНР» назвали количество больных коронавирусом

В «ЛНР» медики ЛНР зарегистрировали 2 415 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 20 января, сообщает пресс-служба «минздрава ЛНР».

О новых летальных случаях за сутки не сообщается.

Всего по состоянию на 09:00 20 января зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ЛНР» – 2 415, из них:

выздоровели – 1 956 человек (81,0% от всех заболевших);

лечатся – 253 пациента (10,5%);

умерли – 206 человек (8,5%).

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 20 января в Украине COVID-19 заболели 1 172 038 чел. (900 749 пациентов выздоровели, 21 258 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 42 198 случаев (выздоровели – 35 203 пациента, летальных случаев – 774), Луганской области – 13 182 случая (выздоровели – 10 295 пациентов, летальных случаев – 363).

В «ДНР» – 18 379 заболевших (выздоровели – 10 268 человек, летальных случаев – 1 626).