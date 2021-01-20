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COVID-19 за сутки: В Украине заболели свыше 4 тысяч человек

20.01.21 08:28
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за сутки коронавирус диагностировали у 4 383 человек. В частности, заболели 161 ребенок и 239 медработников. Об этом сегодня, 20 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 2 011 человек;
  • летальных случаев – 212;
  • выздоровел – 14 501 человек;
  • проведено тестирований за сутки – 45 790 (в том числе методом ПЦР – 26 792, методом ИФА – 18 998).

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (606), Запорожской (423), Харьковской (335), Киевской (226) и Одесской (223) областях», – уточнил Степанов.

За все время пандемии в Украине заболели 1 172 038 человек, из них:

  • выздоровели – 900 749 человек (76,9% от общего числа заболевших);
  • находится на лечении – 250 031 человек (21,3%);
  • летальных исходов – 21 258 (1,8%).

Проведено ПЦР-тестов – 6 009 914.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 606 случаев;
  • Винницкая область – 178 случаев;
  • Волынская область – 103 случая;
  • Днепропетровская область – 157 случаев;
  • Донецкая область – 208 случаев;
  • Житомирская область – 92 случая;
  • Закарпатская область – 76 случаев;
  • Запорожская область – 423 случая;
  • Ивано-Франковская область – 149 случаев;
  • Киевская область – 226 случаев;
  • Кировоградская область – 39 случаев;
  • Луганская область – 76 случаев;
  • Львовская область – 195 случаев;
  • Николаевская область – 114 случаев;
  • Одесская область – 223 случая;
  • Полтавская область – 158 случаев;
  • Ровенская область – 111 случаев;
  • Сумская область – 103 случая;
  • Тернопольская область – 120 случаев;
  • Харьковская область – 335 случаев;
  • Херсонская область – 48 случаев;
  • Хмельницкая область – 165 случаев;
  • Черкасская область – 200 случаев;
  • Черновицкая область – 198 случаев;
  • Черниговская область – 80 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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