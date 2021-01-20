COVID-19 за сутки: В Украине заболели свыше 4 тысяч человек

В Украине за сутки коронавирус диагностировали у 4 383 человек. В частности, заболели 161 ребенок и 239 медработников. Об этом сегодня, 20 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2 011 человек;

летальных случаев – 212;

выздоровел – 14 501 человек;

проведено тестирований за сутки – 45 790 (в том числе методом ПЦР – 26 792, методом ИФА – 18 998).

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (606), Запорожской (423), Харьковской (335), Киевской (226) и Одесской (223) областях», – уточнил Степанов.

За все время пандемии в Украине заболели 1 172 038 человек, из них:

выздоровели – 900 749 человек (76,9% от общего числа заболевших);

находится на лечении – 250 031 человек (21,3%);

летальных исходов – 21 258 (1,8%).

Проведено ПЦР-тестов – 6 009 914.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 606 случаев;

Винницкая область – 178 случаев;

Волынская область – 103 случая;

Днепропетровская область – 157 случаев;

Донецкая область – 208 случаев;

Житомирская область – 92 случая;

Закарпатская область – 76 случаев;

Запорожская область – 423 случая;

Ивано-Франковская область – 149 случаев;

Киевская область – 226 случаев;

Кировоградская область – 39 случаев;

Луганская область – 76 случаев;

Львовская область – 195 случаев;

Николаевская область – 114 случаев;

Одесская область – 223 случая;

Полтавская область – 158 случаев;

Ровенская область – 111 случаев;

Сумская область – 103 случая;

Тернопольская область – 120 случаев;

Харьковская область – 335 случаев;

Херсонская область – 48 случаев;

Хмельницкая область – 165 случаев;

Черкасская область – 200 случаев;

Черновицкая область – 198 случаев;

Черниговская область – 80 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.