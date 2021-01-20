COVID-19 за сутки: В Украине заболели свыше 4 тысяч человек

В Украине за сутки коронавирус диагностировали у 4 383 человек. В частности, заболели 161 ребенок и 239 медработников. Об этом сегодня, 20 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2 011 человек;
- летальных случаев – 212;
- выздоровел – 14 501 человек;
- проведено тестирований за сутки – 45 790 (в том числе методом ПЦР – 26 792, методом ИФА – 18 998).
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (606), Запорожской (423), Харьковской (335), Киевской (226) и Одесской (223) областях», – уточнил Степанов.
За все время пандемии в Украине заболели 1 172 038 человек, из них:
- выздоровели – 900 749 человек (76,9% от общего числа заболевших);
- находится на лечении – 250 031 человек (21,3%);
- летальных исходов – 21 258 (1,8%).
Проведено ПЦР-тестов – 6 009 914.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 606 случаев;
- Винницкая область – 178 случаев;
- Волынская область – 103 случая;
- Днепропетровская область – 157 случаев;
- Донецкая область – 208 случаев;
- Житомирская область – 92 случая;
- Закарпатская область – 76 случаев;
- Запорожская область – 423 случая;
- Ивано-Франковская область – 149 случаев;
- Киевская область – 226 случаев;
- Кировоградская область – 39 случаев;
- Луганская область – 76 случаев;
- Львовская область – 195 случаев;
- Николаевская область – 114 случаев;
- Одесская область – 223 случая;
- Полтавская область – 158 случаев;
- Ровенская область – 111 случаев;
- Сумская область – 103 случая;
- Тернопольская область – 120 случаев;
- Харьковская область – 335 случаев;
- Херсонская область – 48 случаев;
- Хмельницкая область – 165 случаев;
- Черкасская область – 200 случаев;
- Черновицкая область – 198 случаев;
- Черниговская область – 80 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.