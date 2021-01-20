Число переселенцев из Донбасса постепенно уменьшается

В Украине по состоянию на 19 января учтены 1 млн 458 тыс. 912 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по данным на 11 января, на учете состояли 1 млн 459 тыс. 022 переселенца. Соответственно, число зарегистрированных ВПЛ за неделю уменьшилось на 110 человек.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ: