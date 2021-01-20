Есть погибшие: На Донбассе горели жилые дома и автомобили (Фото)

В течение 18-19 января спасатели в Донецкой и Луганской областях потушили 5 пожаров. Возгорания возникли в жилых домах, также горели автомобили. В результате погибли 2 человека и 1 пострадал.

Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области, 19 января на телефон Службы спасения «101» поступила информация о пожаре, который возник в жилом секторе по ул. Волгодонская в Левобережном районе Мариуполя.

По прибытию на место бойцы ГСЧС установили, что огонь вспыхнул в квартире на первом этаже в 5-этажном жилом доме и немедленно приступили к ликвидации возгорания. В результате пожара пострадал мужчина 1942 года рождения.

18 января пожар произошел в пгт. Лиман Донецкой области, огонь вспыхнул в частном жилом доме.

«В результате пожара погибли два человека – мужчина 1962 года рождения и женщина 1965 года рождения», – сообщили в ГУ ГСЧС.

Также 18 января в Мариуполе потушили возгорание двух легковых автомобилей. На улице Зеленой, в Кальмиусском районе города, пожар возник в легковом автомобиле ЗАЗ 1103 «Славута», и еще один легковой автомобиль горел на улице 130-й Таганрогской дивизии в Левобережном районе. Вследствие данных событий информации о пострадавших не поступало.

В Луганской области 19 января на территории частного домовладения в пгт Беловодск по ул. Мащенко загорелась сауна.

«Пожаром уничтожены две двери, деревянное окно, облицовка стен и потолка. Погибших и пострадавших на пожаре не выявлено», – уточнили в областном управлении ГСЧС.

Причины возникновения пожаров устанавливают специалисты.