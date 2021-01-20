На 49 лет: В «ДНР» собираются сдать в аренду шахту им. Калинина

В «ДНР» собираются сдать в аренду шахту им. Калинина в Донецке.

Как сообщается на местных интернет-ресурсах, «фонд госимущества ДНР» намерен передать в аренду шахту им. М.И. Калинина. Объявление опубликовано 19 января.

«Количество объектов, входящих в состав государственного имущества имущественного комплекса государственного предприятия "Шахта им. М.И. Калинина – БИС" ГП "Макеевуголь" – 5 765. Цель использования: осуществление добычи угля, его обогащения и ремонта горно-шахтного оборудования. Обязательным условием договора аренды имущественного комплекса… является обеспечение твердым бытовым топливом (углем) углеполучателей (работников, пенсионеров, членов их семей)», – сообщают в «ДНР».

Также отмечается, что максимально возможный срок аренды – 49 лет с правом пролонгации, а стоимость объекта аренды составляет 84 556 586 рос. руб. (33 159 445 грн по местному курсу на 20.01.2021).

В соцсетях местные жители новость раскритиковали: «Норм навар с воздуха, шахта-то досталась бесплатно… Надо брать, пацаны… Кому она нужна, даже бесплатно… В аренду кому? Господину Пушилину?... Нет, это на консервацию».