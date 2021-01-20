Запретят продажу квартир, ограничат передвижение: В «ДНР» готовятся к лишению прав «неграждан»

В «ДНР» намерены людей с паспортами Украины, которые не оформят местное «гражданство», лишить права на продажу квартир, занятие бизнесом и свободу передвижения. Об этом сообщает интернет-ресурс «Спектр» со ссылкой на источник, близкий к «главе ДНР» Денису Пушилину.

Как сообщил инсайдер из окружения «главы ДНР», в январе в Донецке проходят обсуждения «законопроекта», результатом которого может стать полный отрыв от региона переселенцев (украинцев из числа внутренне перемещенных лиц) и тех, «кто еще держится за Украину».

«На экспертном уровне перед принятием местным "народным советом" обсуждают "законопроект о гражданстве ДНР" и просчитывают издержки от его появления. "Законопроект" написан на основе закона о гражданстве непризнанной республики Абхазия», – пишет издание.

Предполагается, что этот «закон» ограничит владельцев паспортов Украины с донецкой пропиской в праве продажи собственных квартир и домов, покупки любой недвижимости и занятии предпринимательской деятельностью. Со временем граждан Украины с паспортами с местной пропиской при проверке документов смогут подвергать аресту до 30 суток без предъявления какого-либо обвинения, «до выяснения личности».

«Сейчас "гражданином ДНР" считается любой человек, имеющий потенциальное право на получение местного "паспорта" – то есть прописанный на неподконтрольной Украине территории по состоянию на апрель 2014 года. Этот тезис именно в таком виде записан в переходных положениях нового "гражданского кодекса ДНР". Украинский паспорт с местной пропиской сейчас позволяет все – совершать сделки, заниматься бизнесом и пересекать во время карантина российско-украинскую границу. К 2025 году единственным документом, который будет защищать здешнего человека, должен стать "паспорт гражданина ДНР"», – поясняет источник.

Как сообщается, на данный момент «паспорта ДНР» имеет не менее 15% местного населения. В последний год они стали необходимым этапом для получения гражданства России по организованной местной упрощенной процедуре. О необходимости получения «паспорта ДНР» последние месяцы настоятельно сообщают всем предпринимателям их «налоговые инспекторы», а пенсионерам о том, что «выплаты от республики» скоро не будут выдавать без этого «документа», активно сообщает «сарафанное радио». Все это создало большой ажиотаж.

Донецкий частный предприниматель Ирина рассказала, что поинтересовалась электронной очередью на «паспорт ДНР» летом 2020 года, в июле.

«Мне предложили записаться пока на "сдачу пакета документов на паспорт" в миграционную службу на 27 марта 2022 года! А потом еще ждать изготовления паспорта от трех до шести месяцев! Я не пойму, зачем он мне, хотя в налоговой про это много говорят в последнее время, и тут же через них "нашлись" хорошие выходы – обойти эту очередь мне предлагают "всего за 2 000 рублей" (784 грн по местному курсу валют на 20.01.2021 – ред.). Ну, я пока подожду!», – говорит Ирина.

Два торговца на Калининском рынке города Донецка рассказали, что в декабре 2020 года записывались в очередь на сдачу пакета документов на «паспорт ДНР» на ноябрь 2022 года, практически на два года вперед. И взятки за обход электронной очереди, в зависимости от уровня срочности получения «паспорта ДНР», по их словам, могли возрастать в диапазоне от 2 до 10 тыс. руб. (от 784 до 3 922 грн). Встать в очередь за «паспортами» пожилых торговцев заставили слухи о якобы скором введении нормы о выплате «республиканских» пенсий только «гражданам ДНР».

По данным источника издания, в ситуации явной неспособности местной «миграционной системы» пропустить через себя быстро потенциальные сотни тысяч соискателей местных «паспортов», проект «закона о гражданстве» содержит переходные нормы по вступлению отдельных ограничений в правах для граждан Украины – они растянутся вплоть до 2025 года.

Тем не менее, «законопроект» способен уже сегодня испугать многих людей, как в самой «республике», так и за ее пределами. Ведь из общего числа официально зарегистрированных переселенцев почти миллион человек – это люди, которые оставили свою недвижимость брошенной в «Л-ДНР» в ожидании лучших времен.

Напомним, украинская сторона рассматривает паспортизацию в «Л-ДНР» (как выдачу российских паспортов, так и «республиканских») как принудительную. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Ситуацию с паспортизацией прокуратура квалифицирует как нарушение государственного суверенитета Украины и грубое нарушение международного гуманитарного права, в частности Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны. В соответствии с этими нормами, страна-оккупант, которая контролирует указанную территорию, не должна посягать на права гражданского населения. В прокуратуре акцентируют, что ответственность будут нести не те, кто получает «паспорта», а те, кто заставляет их получать.

По данным Офиса генпрокурора на ноябрь 2020 года, «республиканские паспорта» получили более 500 тыс. человек, или около 15% населения временно неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей.