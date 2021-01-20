По уши в снегу: В неподконтрольной Горловке показали засыпанные улицы и аншлаг в сквере (Фото)

В «ДНР» Горловку, как и другие города, завалило снегом. Как выглядит город в такую погоду, показал местный блогер Егор Воронов, передают «Донецкие новости».

«По уши в снегу. Главная новость сего дня – расчистка завалов, наснегопадавших минувшей ночью (18 января – ред.). Первыми, еще рано утром, на уборку проспекта Победы вышла техника КП "Простор". К 07:15 (по местному времени – ред.) были расчищены тротуары и проезжая часть, участок между площадями Победы и Ленина. Автобусы передвигались с трудом, особенно по проспекту Ленина. Далее "просторовцы" начали расчищать прилегающие к центральным проспектам улицы», – сообщил Воронов.

Он прогулялся по городу, показал бульвар Димитрова, территорию у супермаркета «Молоко» в бывшем «Амсторе» по ул. Ленина и иные места.

«В 15:00 началась расчистка площади Победы. Снег в течение дня убирали и работники магазинов и кафе. А что было на окраинах Горловки... вот это боюсь представить. К вечеру автодороги в центре стали очень ровными, но... и очень скользкими», – рассказал горловчанин.

Также блогер показал, где катаются дети, проживающие в центральной части города. «Гололед – это, конечно, плохо. Если... это не ледяная горка… В Сквере Героев был аншлаг. Родители после работы вели детей кататься к Обелиску Славы», – отметил Воронов.