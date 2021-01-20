Погибли трое: На Донетчине семья отравилась газом

В Мариуполе 19 января произошел смертельный несчастный случай. В частном доме погибла семья из 3-х человек. Предварительно установлено, что они отравились природным газом.

По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, 19 января в 12:45 поступила информация, что в городе Мариуполь в частном жилом доме в результате отравления природным газом погибли 3 человека. Признаков пожара на месте не было обнаружено.

В полиции уточнили подробности происшедшего.

Как рассказали правоохранители, к ним поступило сообщение от врача «скорой медицинской помощи» о том, что констатирована смерть супругов и пожилой женщины, которые были обнаружены на территории своего частного дома в Кальмиусском районе.

Погибли 66-летняя пенсионерка и 43-летние мужчина и женщина. Их тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Предварительная правовая квалификация события – ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Полиция устанавливает полные обстоятельства и причины смерти погибших.