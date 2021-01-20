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Более 42 тысяч: Кириленко сообщил о подтвержденных случаях коронавируса (Карта)

20.01.21 10:18
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донетчине за сутки лабораторно подтвердили 209 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 20 января, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

За вторник, 19 января, лаборатории Донетчины сообщили о еще 209 больных коронавирусной болезнью, среди которых 10 детей:

  • 74 – в Мариупольской территориальной громаде;
  • 46 – в Славянской ТГ;
  • 25 – в Краматорской ТГ;
  • 14 – в Николаевской ТГ;
  • 10 – в Торецкой ТГ;
  • 6 – в Константиновской ТГ;
  • по 5 – в Волновахской, Марьинской и Кураховской ТГ;
  • 4 – в Лиманской ТГ;
  • по 3 – в Кальчицкой и Великоновоселковской ТГ;
  • по 2 – в Дружковской, Никольской и Мангушской ТГ;
  • по 1 – в Покровской, Новогродовский и Угледарской ТГ.

С начала пандемии на Донетчине ковид диагностировали у 42 198 человек, из них:

  • выздоровели – 35 203 человека (83,4% от всех заболевших);
  • на лечении – 6 221 пациент (14,7%);
  • летальных случаев – 774 (1,8%).

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 20 января в Украине COVID-19 заболели 1 172 038 чел. (900 749 пациентов выздоровели, 21 258 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 13 182 случая (выздоровели – 10 295 пациентов, летальных случаев – 363).

В «ДНР» – 18 379 заболевших (выздоровели – 10 268 человек, летальных случаев – 1 626). В «ЛНР» – 2 415 заболевших (выздоровели – 1 956 человек, летальных случаев – 206).

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