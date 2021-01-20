Сводка из зоны ООС за 19 января: Версии сторон конфликта

За прошедшие сутки в районе проведения Операции Объединенных сил украинская сторона зафиксировала 2 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 20 января, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, НВФ открыли огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

В районе населенного пункта Пивденное НВФ вели огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На обстрелы противника украинские военнослужащие открывали огонь. О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК проинформированы представители ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских военных нет.

С начала текущих суток, 20 января, вдоль всей линии разграничения нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «украинские войска 7 раз обстреляли территорию ДНР. Общее количество примененных боеприпасов – 33 единицы. При обстрелах применялись гранатометы различных типов, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберные пулеметы. Под огнем украинских войск оказались район поселка Старомихайловка на донецком направлении, окрестности сел Ленинское (после декоммунизации – Ужовка, – ред.) и Коминтерново (после декоммунизации – Ужовка, – ред.) – на мариупольском, а также поселок шахты имени Гагарина на горловском направлении».

В «ЛНР» утверждают, что «за истекшие сутки, 19 января, со стороны вооруженных формирований Украины нарушения режима прекращения огня не зафиксированы».