Нужно 125 дней: Донецкая ОГА просит гарантии безопасности для восстановления подачи газа в прифронтовую Марьинку

Донецкая облгосадминистрация подала очередную заявку в командование Объединенных сил и СЦКК о предоставлении гарантий безопасности на время проведения реконструкции газораспределительной станции Марьинки. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

«Когда мы получим такие гарантии, саперы расчистят площадку, и там начнутся строительные работы», – написал он на своей Facebook-странице.

Он отметил, что согласно плану, работы должны продолжаться 125 дней с момента их непосредственного начала.

«Марьинская военно-гражданская администрация уже заключила договоры подряда, технического и авторского надзора, получила разрешение ГАСК на начало работ по реконструкции газораспределительной станции. Реконструкция должна была стартовать еще 10 сентября прошлого года, но тогда так и не удалось получить гарантии соблюдения режима прекращения огня», – сообщил Кириленко.

Он напомнил, что новая принципиальная договоренность о возобновлении поставок газа в Марьинку была достигнута 18 января во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.