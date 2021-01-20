В Минсоцполитики разъяснили ситуацию с социальными пенсиями с 1 января

В Министерстве социальной политики Украины разъяснили условия получения социальных пенсий с 1 января 2021 года лицами, не имеющими достаточного трудового стажа, передают «Українські Новини».

«С 1 января 2021 лица, не имеющие страхового стажа 28 лет, но которые имеют не менее 18 лет страхового стажа, смогут выходить на пенсию в возрасте 63 года. Другие лица, имеющие страховой стаж не менее 15 лет, смогут выходить на пенсию в возрасте 65 лет», – сообщили в Минсоцполитики.

Также в министерстве отметили, что социальную помощь продолжать выплачивать тем пенсионерам, которым ее уже назначили. Выплата пособий продолжается до приобретения права на пенсию.

Кроме того, Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью» предусмотрено, что лица, которые имеют страховой стаж менее 15 лет, при достижении возраста 65 лет могут получать государственную социальную помощь.

Такую же помощь могут получать и лица с инвалидностью, не имеющие необходимого страхового стажа для назначения пенсии, и дети, которые не имеют права на пенсию по потере кормильца.

Законом Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям» предусмотрена государственная помощь таким лицам в размере 100% прожиточного минимума, а для детей – 130% прожиточного минимума.

Для лиц предпенсионного возраста, потерявшим работу, не менее важной программой государственной поддержки является помощь по безработице.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2021 года в Украине прекращают назначать социальные пенсии тем украинцам, которые достигли 60 лет, но должны работать до 63-65 лет из-за нехватки стажа.